Concorso per infermieri e Oss, caos anche nell’attribuzione dei punteggi alle prove d’esame

La denuncia di un partecipante: “Modalità di valutazione dei quesiti, alcuni anche poco o per nulla attinenti, comunicate tardivamente. Sarebbe stato più logico attribuire zero punti ad una risposta non data invece che toglierne 0,45”

L’eco delle polemiche sullo svolgimento delle prove del concorso per infermieri e Oss indetto dall’Asrem e che si sono svolte ieri alla Fiera di Roma, non accenna a placarsi. Anzi, divampa sempre di più, con qualcuno dei partecipanti che ha persino agitato lo spettro di una denuncia alla Procura della Repubblica. Oltre ai disagi patiti dai quasi 4mila candidati a causa dei problemi ad un’antenna della connessione 5G che li ha costretti a lunghe ore di attesa prima di poter sostenere le prove, ammessi dallo stesso direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, ora il focus si sposta sull’attribuzione dei punteggi alle prove scritte.

In particolare, uno dei partecipanti alla selezione per gli infermieri ha rivelato che, invece di attribuire “per logica e buonsenso” un punteggio pari a zero per una risposta non data, ci sarebbe stata, invece, la decurtazione di -0,45 punti mentre, per la riposta errata la decurtazione sarebbe stata pari a -0,55 punti. E tutto ciò, sempre a detta del partecipante, oltre a non essere menzionato nel bando, sarebbe stato annunciato solo all’atto della correzione degli elaborati.

Un’altra questione sollevata dallo stesso partecipante riguarda la tipologia dei quesiti per la figura professionale ricercata, ovvero di diritto amministrativo e costituzionale, per la quale, oltre ad essere “poco attinente”, non sarebbe stata nemmeno prevista una banda dati da studiare nella fase di preparazione al concorso.

Ad ogni buon conto, giova ricordare che, nel bando per il reclutamento degli infermieri, si legge testualmente che sono previsti “70 punti per le prove d’esame; i punti per le prove d’esame sono così ripartiti: a) 30 punti per la prova scritta; b) 20 punti per la prova pratica; c) 20 punti per la prova orale. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi dalla procedura concorsuale”. Invece, nel bando per il reclutamento degli Oss, sono previsti “60 punti per le prove d’esame. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: a) 30 punti per la prova pratica; b) 30 punti per la prova orale”. La soglia per il superamento delle stesse è sempre “una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30”.

Dunque, non sono affatto menzionate le modalità di attribuzione del punteggio ad ogni singolo quesito. Su questo si attendono sviluppi così come da parte di chi ha dovuto rinunciare alla selezione per i disagi patiti dopo molte ore trascorse fuori dalla sede d’esame senza servizi igienici, acqua e cibo a portata di mano.