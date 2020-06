Concorso per Giovani Musicisti , successo per la Montini

La musica non si ferma, così come la scuola. L’Istituto Comprensivo Montini si è distinto con successo al Concorso per Giovani Musicisti “Saverio Mercadante” di Napoli. I ragazzi dalle loro abitazioni hanno partecipato a questo concorso bandito dall’Associazione “Officina della Musica” e patrocinato dal comune partenopeo e dalla Regione Campania.

Il tutto si è svolto esclusivamente online, in videoconferenza, nei giorni 28 maggio – 5 giugno 2020, ed è di pochi giorni fa la premiazione. È stata la gratificazione che mancava in un anno difficile dovuto alla sospensione delle attività didattiche in presenza con le misure di contenimento del Covid-19.

Al Concorso si sono iscritti in forma privata quattro alunni dell’Istituto che sono stati tutti premiati nelle rispettive categorie: Esther Maria Donatelli e Stefania Tullo, terzo premio, Giorgia Pia D’Addario e Alessandro Pirozzi, secondo premio. A riprova del grande impegno della scuola, l’IC Montini ha ricevuto un attestato di merito per “l’elevata professionalità dei docenti” e “dei loro allievi”.