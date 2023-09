Concorso per assumere pediatri, medici risultano idonei ma ‘rifiutano’ l’assunzione

Il settore della sanità molisana continua a sperimentare situazioni che sfiorano il paradossale. L’episodio più recente riguarda il concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di nove medici specializzati in Pediatria.

Dei 12 candidati ammessi alle prove, soltanto quattro si sono effettivamente presentati, tra cui un medico specializzato e tre in fase di specializzazione. Al termine delle valutazioni degli esami, la Commissione ha stilato due elenchi di merito separati per i candidati risultati idonei, distinguendo tra specialisti e specializzandi.

Tuttavia, una delle specializzande ha comunicato la sua rinuncia all’incarico, mentre gli altri tre candidati non hanno fornito alcuna comunicazione. Di conseguenza, l’Asrem è stata costretta a considerare i quattro medici come “rinunciatari” e, di conseguenza, a escluderli dalle graduatorie.

Questo ha reso necessaria l’indicazione di un nuovo concorso per l’assunzione dei medici specializzati richiesti.