Concorso per agente di Polizia Municipale, ‘solo’ 56 ammessi alla prova orale

Degli iniziali 1132 che avrebbero potuto sostenere lo scritto a Termoli se ne erano presentati solo 210: in ballo l’assunzione di 10 nuovi agenti della Polizia Locale

Sono 56 gli ammessi all’orale per il concorso dei vigili urbani al Comune di Termoli. Degli originali 1132 ammessi alla prova già in sede di test scritto se ne erano presentati appena 210, nonostante il concorso sia molto atteso in città e che darà la possibilità a 10 persone di essere assunte a tempo indeterminato.

La selezione aveva impegnato organizzativamente non poco l’amministrazione e nonostante questo la partecipazione è stata al di sotto di quella che ci si aspettava. Ricordiamo che il bando era stato avviato nel 2019 e poi nel 2020 con un provvedimento originario e uno di rettifica che faceva passare da 7 a 10 il numero degli agenti che sarebbero stati assunti.

I candidati che hanno partecipato e superato la prova potranno partecipare alle tre sessioni degli orali che sono previste sempre al PalaSabetta davanti alla commissione presieduta dal segretario generale Domenico Nucci, dagli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Pietro Cappella e dai volontari della ValTrigno.