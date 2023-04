Concorso per 42 posti all’Asrem, la pessima pratica delle grandi infornate preelettorali 

Da Molise Acque, alla Protezione Civile, passando per i Centri per l’Impiego: ora tocca all’Azienda Sanitaria Regionale

Prima il concorso pubblico per 50 posti a Molise Acque, poi la stabilizzazione dei precari della Protezione Civile, passando per i 35 posti presso i Centri per l’Impiego del Molise, il maxi concorso Asmel in 101 comuni molisani, e ora 42 posti per l’Azienda Sanitaria regionale.

La pratica, antipatica, per usare un eufemismo, delle grandi infornate in periodo preelettorale continua ad essere utilizzata con grande scioltezza in Molise. Un dejà vu che si ripete a cadenza quinquennale.

Sono delle scorse settimane le delibere del direttore generale facente funzioni per 16 posti di assistente amministrativo e per 26 posizioni di collaboratore amministrativo professionale presso Asrem. Assunzioni, beninteso, previste dal piano assunzionale, ma è la tempestica a lasciare, come al solito, perplessi. Un po’ come il rifacimento dell’asfalto prima delle elezioni. Se in Molise si votasse ogni anno, ci sarebbe un abbattimento della disoccupazione.

Ad ogni modo la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 27 aprile. dim

