Concorso Nazionale “Sbulliamoci”. Vince l’istituto Madre Teresa di Calcutta di Campodipietra

Si è svolta, il 7 febbraio, in diretta streaming – in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo – la cerimonia di premiazione del Concorso nazionale “Sbulliamoci. Smontiamo i bulli e le bulle”, che ha visto vincitrice la Scuola Primaria di Campodipietra, con le classi VA e VB, guidate dalle insegnanti: D’Elia, Fino, Litterio.



L’evento, moderato da Luca Calzolari, ha visto la presenza delle classi premiate, di Giacomo Benedetti, Vicepresidente generale del CAI con delega al CAI SCUOLA, oltre a quella di Francesco Carrer, coordinatore del progetto CAI-SCUOLA.

Questi i numeri della seconda edizione di “Sbulliamoci”, organizzato dal Cai in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito: oltre 650 elaborati, da più di 300 scuole di tutta Italia, su cui hanno lavorato 10mila ragazzi di ogni età: dalla scuola primaria fino alle superiori.



«Tutti i partecipanti hanno costruito utili percorsi di riflessione e analisi non solo in merito al bullismo, ma anche sul tema dell’amicizia, del rispetto comune e della solidarietà. di proposte e soluzioni concrete per contenere e contrastare il fenomeno del bullismo», ha spiegato il coordinatore del progetto Cai-Scuola, Francesco Carrer.



Alla luce di quanto esposto i risultati ottenuti dalle classi VA e VB della Scuola Primaria di Campodipietra sono stati altamente positivi.

La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo ”Madre Teresa di Calcutta” di Campodipietra, ing. Michela Granatiero, nel congratularsi con le classi e le insegnanti, ha ricordato l’impegno e l’obiettivo dell’Istituto a perseguire la finalità di una scuola dove si cresce in un clima solidale e accogliente, dove vigono le regole della Cittadinanza Attiva, dove si riflette e si attuano misure per contrastare il fenomeno del bullismo.



Le scuole vincitrici: “A scuola di vita” dell’Istituto Comprensivo Statale “Madre Teresa di Calcutta” di Campodipietra.

L’elaborato dal titolo: “A SCUOLA DI VITA”, ha concorso e vinto nella sezione grafica. Il lavoro, una favola a fumetti con didascalie e morale, è stato premiato con le seguenti motivazioni: “Elaborato molto accurato sia nei disegni che nel montaggio, utilizzando la vita nel bosco con tanti cuccioli di animali, sviluppa storie che possono trovarsi a vivere anche i cuccioli d’uomo. La favola veicola messaggi importanti, accessibili e accattivanti soprattutto per i piccoli, come ogni favola ha una morale contro il bullismo, che si può sconfiggere solo condividendo … ”.