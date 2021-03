Concorso nazionale “Giacomo Matteotti per le scuole”, premiati gli studenti dell’IISS di Bojano

BOJANO. Si è svolta online la cerimonia di premiazione per il Concorso Nazionale “Giacomo Matteotti per le scuole”. Si tratta della V Edizione promossa dal Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, dalla Fondazione Giacomo Matteotti – ETS e dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati Onlus”. Erano presenti il Dott. Alberto Aghemo, Presidente della Fondazione “Giacomo Matteotti”, il Dirigente del MI, Dott.ssa Maria Costanza Cipullo, il Dott. Maurizio Degli Innocenti, Presidente Fondazione di studi storici “Filippo Turati”, il Dott. Luigi Tommasini della Fondazione di studi storci “Filippo Turati” e i raggianti alunni della classe IVA dell’ITE: Emiliano Berlingieri, Riccardo Bernardo, Giovanni Calabrese, Brigida Chiovitti, Vanessa Ciampitti, Tomas Colucci, Sonia D’Argenio, Fatima Griselli, Moreno Iannetta, Gabriele Iengo Sebastiano Lombardi, Sara Mastracchio, Edgar Moscatiello,Carlo Muccilli, Marco Paiano, Fabiola Scinocca, Thomas Scinocca, Cosimo Tamburri, Maria Tavone e Alessio Vitone. L’alunna Sonia D’Argenio ha illustrato sinteticamente il loro lavoro: “Abbiamo svolto un’attività di ricerca sui giornali storici della Biblioteca Albino di Campobasso, un fondo che comprende 761 testate, la prima del 1820 e abbiamo dato vita ad un percorso di educazione civica, dal titolo “Scoop: Matteotti e La Voce del Molise”. In particolare i discenti di Bojano hanno focalizzato la loro attenzione su due periodici molisani “La vita del Molise giugno 1924”, “La vita del Molise luglio1924”. In questo modo hanno scoperto degli articoli sconosciuti su Giacomo Matteotti. Il percorso di educazione civica dei ragazzi bojanesi è stato premiato per la categoria grafica “Viene premiata l’apprezzabile ricerca intitolata Scoop: Matteotti e «La Voce del Molise» (giugno – luglio 1924) effettuata dagli alunni della IV dell’ ITE “Giuseppe Lombardo Radice” di Bojano, coordinata dalla Prof.ssa Italia Martuscello e dal Prof. Alessio Papa. Di particolare rilievo è stato valutato l’esito della ricerca di fonti matteottiane originali da parte degli studenti che ha portato al rinvenimento, presso la Biblioteca Provinciale Molisana di Campobasso, di due fascicoli di un periodico locale del giugno e del luglio del 1924 che, riprodotti a cura dei ragazzi, ci restituiscono una vivida e poco nota testimonianza del rilievo assunto dal delitto Matteotti sulla stampa, anche “minore”, dell’epoca”. In particolare il Dirigente Scolastico dell’IISS di Bojano, Dott.ssa Antonella Gramazio, ha lodato gli alunni e ha espresso le sue più vive congratulazioni. «Continuate così: i vostri traguardi sono il nostro orgoglio». Un ringraziamento lo ha rivolto anche ai docenti che hanno messo al servizio degli studenti la loro professionalità e la loro passione.