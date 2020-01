Concorso Nazionale “Cambia-menti”, protagonisti gli studenti dell’Ite

REDAZIONE

Gli alunni della classe IA Ite sono stati coinvolti in un laboratorio di educazione ambientale e hanno partecipato al Concorso Nazionale “Cambia-Menti. Upgrade Ur mind: giovani ambasciatori del futuro” promosso dall’Isola della Sosteniblità e hanno vinto un buono di 500 euro. L’Isola della Sostenibilità è un progetto nazionale curata dall’omonima Associazione di Promozione Sociale in cui Istituzioni, Enti di Ricerca e Aziende si incontrano per educare ed informare le nuove generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile. Gli allievi hanno prodotto un itinerario “Ambasciatori del futuro” coordinato dalla prof.ssa Italia Martusciello che ha rivolto un ringraziamento speciale al prof.Lucio Fatica. La tematica affrontata dagli studenti, di importanza globale, è molto attuale perché il rapporto tra uomo e natura è cambiato nel corso degli anni, a causa del dio-denaro che corrode ed inquina e non ci si rende conto che l’ equilibrio del nostro pianeta è a rischio. Infatti l’uomo, per sete di ricchezza, ha ormai l’illusione di essere più potente della Natura e interviene sull’ambiente senza più rispetto. Nel passato invece la natura veniva venerata attraverso gli dei ed è stata oggetto di lode per molti poeti, scrittori, pittori e scultori. Quindi ognuno di noi nel suo piccolo può contribuire a mantenere l’ambiente vivibile e fermarne il degrado, ad esempio limitando gli sprechi d’acqua, preferendo i trasporti pubblici o la bicicletta alla automobile, utilizzando materiali eco-compatibili. E a questo proposito si pensi al Pacific Trash Vortex, una sorta di isola di plastica, un enorme accumulo di spazzatura galleggiante nella grande distesa dell’Oceano Pacifico che è ormai diventata un’icona della nostra incuria, del nostro assoluto disamore nel confronti della salvaguardia dell’ambiente. Gli studenti si sono ispirati agli obiettivi dell’Agenda 2030, il documento adottato dall’assemblea delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015 al fine di richiamare l’attenzione sui limiti dell’attuale modello di sviluppo umano e sociale e incoraggiare una visione delle diverse dimensioni di sviluppo integrata e sostenibile. Gli obiettivi perseguiti nel percorso sono stati: sostenere l’importanza dell’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale nell’educazione formale; favorire la consapevolezza, il pensiero critico, l’impegno e la cittadinanza attiva delle giovani generazioni per uno sviluppo sostenibile. Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonella Gramazio ha sottolineato l’importanza di impegnarsi in progetti di educazione ambientale perché occorre stimolare ambienti di apprendimento che valorizzino l’autonomia e la responsabilità degli allievi affinchè possano conseguire conoscenze e abilità significative e competenze durevoli per la cittadinanza attiva e la sostenibilità.

Gianluca Caiazzo