CAMPOBASSO

Sono stati pubblicati sul sito dell’Anpal i nomi dei vincitori del concorso per reclutare i 16 navigatori assegnati al Molise di cui 13 per Campobasso e tre per Isernia che hanno ottenuto il punteggio di almeno 60 su 100 nella prova selettiva che si è svolta lo scorso 18 giugno alla Fiera di Roma.

Clicca qui per visualizzare il fac-simile della prova scritta.

L’ELENCO DEI VINCITORI