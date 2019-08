Concorso Mibac 2019: ecco il bando. In Molise 14 posti

É uscito l’atteso bando per partecipare al concorso da 1052 posti indetto dal Ministero dei Beni Culturali. Come annunciato dal ministro Bonisoli è stato pubblicato ieri, venerdì 9 agosto, sulla Gazzetta Ufficiale al fine di reclutare in tutta Italia assistenti alla fruizione, all’accoglienza e alla vigilanza. Quattordici in tutto i posti disponibili disponibili in Molise. Tra i requisiti richiesti il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (Il bando qui).