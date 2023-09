Concorso Ippico Nazionale A*. Parte oggi il Memorial “Paolo Adamo”

Oggi, venerdì 22 settembre, parte il Memorial Paolo Adamo organizzato da Ippoform Campobasso Equitazione in contrada Coste di Oratino. Paolo Adamo di il primo presidente della Fise Molise e lo fece per oltre 10 anni in maniera eccellente. Al punto di essere chiamato in Federazione a ricoprire ruoli di carattere nazionale. Da oggi e per tre giorni di terranno le gare di salto ostacoli. Una manifestazione che ha richiesto molto lavoro da parte degli organizzatori e che vedrà la partecipazione di 60 cavalli.



Questo il programma

1° MEMORIAL

PAOLO ADAMO

CONCORSO IPPICO

NAZIONALE A*

22 – 24 SET

IPPOFORM

A.S.D. CAMPOBASSO EQUITAZIONE PROGRAMMA

DAL 22 AL 23 – DALLE 11H ALLE 18H CIRCA

• Svolgimento gare dalla categoria L20 alla categoria C130

DOMENICA 24 – DALLE 11H ALLE 18H CIRCA

• Svolgimento gare dalla categoria L20 alla categoria C135 (Gran Premio)

• Cerimoniale in Memoria di Paolo Adamo

SABATO 23 – DALLE 19H

• DJ set Mr Frangetta con apericena

PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO:

• Degustazione e vendita di prodotti enogatronomici molisani a cura di: La Fucina Birrificio Artigianale, Cantaloop Birricifio Minimo, Olio Pignatelli, Campi Valerio, Shockino Cioccolato, II Nido del Pettirosso,

Pasta Testa di Michele Testa, Sabetta Tartufi

• Servizio catering pranzo all’aperto a cura di “Bar Centrale – Campobasso”