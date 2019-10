Concorso in Regione, 28 posti a tempo indeterminato per diplomati e laureati (I BANDI)

Del concorso per dirigenti e delle progressioni di carriera alla Regione Molise abbiamo già riferito. Sottolineando anche come l’Avviso possa essere invalidato a giudizio dei sindacati (L’ARTICOLO QUI). Sempre in riferimento al Piano triennale dei fabbisogni professionali 2019 – 2021 la Regione Molise ha indetto due concorsi per assunzioni, a tempo indeterminato, per un totale di 28 posti, 14 per diplomati e 14 per laureati. Nella delibera si legge “concorso pubblico “per titoli ed esami” mirato al reclutamento di 28 unità, di cui 14 per la categoria C: 4 posti per il profilo professionale “amministrativo contabile”, 5 per quello “tecnico amministrativo” e 5 ancora per quello “informatico”. Per il concorso destinato alla categoria D, i posti sono sempre 14: 4 per il profilo “amministrativo contabile”, 5 in profilo professionale “informatico amministrativo” e 5 in profilo professionale “tecnico amministrativo”.

Alla selezione per la categoria C possono partecipare tutti i cittadini in possesso di un diploma di scuola media, mentre per la D, a seconda del profilo richiesto, è necessaria la laurea in giurisprudenza, economia aziendale, informatica, ingegneria, matematica, scienze ambientali. Il bando sarà online sul sito della Regione Molise fino al 17 novembre.

DI SEGUITO I BANDI

CONCORSO PER LA CATEGORIA C (DIPLOMATI)

CONCORSO PER LA CATEGORIA D (LAUREATI)