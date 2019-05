Concorso in Comune, Ortis interroga i Ministri Bongiorno e Salvini

REDAZIONE TERMOLI

Ha presentato una interrogazione ai Ministri Salvini e Bongiorno per sapere se «fossero a conoscenza di quanto successo e se ritengano opportuno attivarsi presso le sedi di competenza affinché sia verificato quanto descritto e garantito il diritto alla trasparenza, correttezza e uguaglianza di chi intende partecipare a un concorso pubblico». E’ quanto contenuto nell’interrogazione presentata dal senatore del MoVimento 5Stelle, Fabrizio Ortis. Sotto la lente il concorso al Comune di Termoli e la denuncia effettuata mesi fa dal consigliere comunale Nick Di Michele che tra aprile e maggio ha presentato tre esposti in merito alla procedura concorsuale per la copertura di un posto da dirigente del Settore Finanze-fiscalità locale, responsabile del servizio finanziario presso il Comune adriatico che per Di Michele sarebbe stato irregolare. «Nel mentre si avvicinavano le consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 il Comune di Termoli -senza alcuna ragione programmatica evidente – ha affermato Ortis – ha sentito quindi l’esigenza di avviare e concludere il concorso entro la fine del suo mandato amministrativo. Per poi chiudere il suo mandato senza l’approvazione del rendiconto di gestione 2018 e, dal 30 aprile 2019, dopo aver effettuato numerose assunzioni, tra cui anche quella a tempo indeterminato del dirigente sopramenzionato. A fronte di queste e altre stranezze, pertanto, il portavoce al Senato chiede di sapere se i Ministri Bongiorno e Salvini siano a conoscenza di quanto esposto e se ritengano opportuno attivarsi presso le sedi di competenza affinché sia verificato quanto descritto e garantito il diritto alla trasparenza, alla correttezza e all’uguaglianza di coloro che intendono partecipare a un concorso pubblico».