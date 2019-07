REDAZIONE

In occasione della 214° Festa del Grano in onore di Sant’Anna, l’Associazione Turistica Pro Loco di Jelsi e l’A. C. F. “Sei Torri” – T. Brasiliano di Campobasso organizzano la XV edizione del Concorso Fotografico Nazionale “LA FESTA DEL GRANO A 360°”. Come per le passate edizioni, i fotografi potranno immortalare tutti gli aspetti della bicentenaria Festa in onore di Sant’Anna, la mietitura, la lavorazione dei carri e delle trecce, l’addobbo del paese, la trebbiatura, ponendo particolare attenzione alla sfilata in processione dei Carri e delle Traglie del 26 luglio 2019, dalle ore 10.30. Al concorso, che è gratuito, e per iscriversi al quale basta scaricare il modulo di partecipazione, possono partecipare tutti i fotografi professionisti e amatori. Le foto potranno essere scattate durante tutti i giorni di festa, dalla raccolta del grano alla lavorazione delle spighe che formeranno le caratteristiche trecce. Tali lavorazioni saranno svolte ogni giorno nelle vie del paese e allo stesso tempo i gruppi che realizzano i Carri e le Traglie saranno all’opera per la preparazione degli stessi. Il concorso è suddiviso in due sezioni (B/N e Colore) e ogni partecipante potrà presentare massimo 4 foto per sezione. Le foto dovranno pervenire, entro il termine di presentazione del 31 agosto 2019, presso la Pro loco di Jelsi, in Corso Vittorio Emanuele 157 a Jelsi, presso Punto Copia, Piazza Cuoco 27, Campobasso, o presso Foto LampoVia Giuseppe Garibaldi, 68 a Campobasso, o consegnate a mano previo contatto telefonico ai numeri riportati nella brochure del regolamento. L’evento rientra nel programma di festeggiamenti della 214° Festa del Grano in onore di Sant’Anna, e si inserisce nel progetto “Jelsi tra Turismo e Cultura 2019: amore per il grano, la terra e le tradizioni”, che ha ottenuto il primo posto nella graduatoria dell’Avviso pubblico “Turismo è Cultura 2019”, cofinanziato dalla Regione Molise con le risorse FSC 2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise. Per tutte le informazioni, il modulo di iscrizione, il regolamento completo, le date di premiazione e mostra fotografica si può consultare il sito dell’A.C.F. Sei Torri (www.acfseitorri.it), della Festa del Grano di Jelsi (http://www.festadelgranojelsi.it/)e la pagina Facebook della Pro Loco Jelsi. Grande novità di quest’anno è l’evento di Domenica 21 Luglio 2019 dalle ore 10:00, con un workshop fotografico dal titolo “I Racconti del Grano”a cura di Alessandro Pace.