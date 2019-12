Concorso al comune di Campobasso, Gravina: «Veleni e antidoti»

Al termine dell’ultima prova orale del Concorso pubblico per esami per n. 3 posti di “Istruttore Amministrativo” cat. C a tempo parziale al 50%, indetto dal Comune di Campobasso e conclusosi ieri 6 dicembre 2019, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto rendere pubbliche alcune sue considerazioni su quanto è stato detto in questi mesi in merito alle procedure del Concorso.

«Si è giocato molto sul Concorso sbloccato dalla mia amministrazione per l’assunzione di 3 amministrativi. Se ne è parlato in tutte le salse anche in giorni in cui, con le prove d’esame in corso, se non altro il buonsenso avrebbe consigliato un maggior rispetto verso i partecipanti e la commissione esaminatrice. Dapprima si è alimentata una velenosa polemica sulla mancata pubblicizzazione social dello sblocco che avrebbe causato un numero ridottissimo di partecipanti – cosa già chiarita in Consiglio e per la quale ho ammesso di essere “colpevole” di aver sottovalutato la portata della cosa – e successivamente (e soprattutto) perché tra questi risultava presente la consigliera comunale Margherita Gravina, mia cugina. Praticamente, un delitto perfetto.

E pazienza se ignoravo della presenza di mia cugina sebbene si trattasse di un concorso bandito dieci anni fa. E pazienza anche se arrivano lettere anonime con la presunta lista dei vincitori. Niente.

Poi succede che il concorso si chiude e la cugina del sindaco è fuori. Non oso immaginare la bile dei tanti già pronti a sfregarsi le mani e attaccare il presunto caso di “parentopoli” al Comune di Campobasso. Niente.

Smentito tutto, ha vinto evidentemente l’antidoto del merito.

Auguri ai nuovi dipendenti del Comune di Campobasso: benvenuti! Sono certo che darete nuovo impulso all’attività dell’Ente.

Per i prossimi tre anni accadrà ancora: a breve ci accingiamo ad approvare il nuovo piano assunzionale per il triennio 2020/2022, con una previsione di almeno 50 nuove assunzioni soprattutto attraverso nuovi concorsi pubblici.

Una doppia opportunità, quindi: nuovo lavoro e nuova produttività per Campobasso.”La graduatoria finale degli 8 candidati ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice, verrà pubblicata sul sito del Comune di Campobasso lunedì 9 dicembre».