Concorso a tempo pieno e indeterminato presso il comune di Campobasso

Il comune di Campobasso ha bandito un concorso tramite l’Agenzia Regionale Molise Lavoro per l’avviamento a selezione, in numero doppio rispetto ai posti da coprire per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di “Esecutore Messo Notificatore”.

La domanda di adesione, da inviare al Centro per l’Impiego attraverso l’allegato B (in basso), scadrà il primo dicembre.

La selezione presso il comune di Campobasso ai sensi dell’articolo 16 della legge 56/87.

LA DOMANDA DI ADESIONE

L’AVVISO DEL COMUNE