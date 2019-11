Concorsi regionali e anomalie, passa mozione minoranze: ma Toma non spiega

Con Pd e 5 Stelle hanno votato favorevolmente Aida Romagnuolo, Calenda e Di Lucente: astenuti gli altri della maggioranza

Il consiglio regionale ha approvato la mozione, proposta dai 6 consiglieri del Movimento 5 Stelle, in merito all’annullamento in autotutela degli avvisi pubblici relativi ai concorsi regionale. Il presidente Toma ha spiegato, nella sua relazione, di avere le mani legate e di non poter intervenire in quanto la legge prevede una separazione tra potere amministrativo, delegato alla dirigenza, e quello politico. Il governatore ha sottolineato che acquisirà pareri dall’avvocatura dello Stato. Le minoranze, Pd e 5 Stelle, hanno sottolineato come il presidente non sia intervenuto sull’aspetto politico della vicenda, soprattutto dopo la denuncia fatta in Aula dal consigliere di maggioranza Andrea Di Lucente che nelle scorse settimane ha dichiarato di aver ricevuto una mail anonima con i nomi dei vincitori del concorso.

Hanno votato favorevolmente alla mozione Fanelli, Facciolla, Greco, Primiani, De Chirico, Fontana, Manzo, Nola, Aida Romagnuolo, Calenda e Di Lucente. Si sono astenuti Toma, Micone, Pallante, Scarabeo, Matteo, Nico Romagnuolo, Cefaratti e D’Egidio. Assenti Iorio e Tedeschi.