Conclusi i Cds Fidal di corsa campestre al Forum Park di Vinchiaturo

La Nai chiude con l’Argento Cadetti e il Bronzo Cadette

Prove conclusive ieri (domenica 1 marzo) per i Campionati di Società di Corsa Campestre All/Jun/Pro/Sen e Campionati di Società di Corsa Campestre Rag/Cad. Grande soddisfazione per i cadetti della Nuova Atletica Isernia Castaldi Emanuele, Palazzo Giuseppe e Sofronia Sebastian, capitanati dal tecnico Iolanda Ferritti, che, nonostante le difficoltà incontrate nel corso delle prove per le sfortunate assenze, portano a casa un lusinghiero secondo piazzamento. Stessa soddisfazione per le cadette Armenti Giorgia, Armenti Gloria e Teoli Nina che conquistano l’eccellente terza posizione.

Presenti a Vinchiaturo anche Castaldi Chiara, terza piazza per la categoria Ragazze e Visone Alessandro, seconda piazza per la categoria Allievi.

Stesso scenario per la manifestazione regionale Cross Esordienti dove si sono cimentati con grande entusiasmo, De Lellis Francesco, De Lellis Sergio, Pietrangelo Lorenzo, Pietrangelo Matteo e Scarselli Alice accompagnati dal tecnico Enrica Petrarca, i nostri

Sul campo di gara anche Conti Vincenzo e Manocchio Antonio che hanno affrontato con determinazione i dieci chilometri della manifestazione riservata alla categoria Seniores/Promesse Uomini.

A tutti i complimenti del Team e il ringraziamento per un’altra grande esperienza da incorniciare nell’albo NAI.