Si è da poco conclusa la mostra “Textile-design, dal tessuto all’abito”, inaugurata il 2 dicembre presso la Casa Museo Stephanus in piazza cattedrale a Termoli. L’evento costituisce la fase finale del progetto PCTO, del liceo artistico Jacovitti, premiato con il primo premio nazionale da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane. Grazie all’integrazione tra tecniche digitali e artigianali, gli studenti delle classi terze hanno progettato e realizzato stampe su tessuti mediante la tecnica serigrafica, per poi dare il via alla progettazione e realizzazione di una capsule collection di nove abiti con i tessuti prodotti. La mostra, inaugurata da una sfilata/performance delle creazioni prodotte durante il progetto, ha presentato al pubblico una corposa quantità di materiale documentario di tutte le fasi ideative e realizzative dell’esperienza di PCTO (ideazione analogica e digitale di pattern, realizzazione di mockup, prove di stampa su carta e tessuto, disegni di progetto degli abiti, telai serigrafici utilizzati per la stampa, foto, docufilm e testimonianze degli studenti coinvolti nel progetto). Si è voluto, in questo modo, sviluppare competenze avanzate ma, nel contempo, promuovere il Made in Italy e la nascita di iniziative imprenditoriali all’interno della regione Molise.



