Il 26 marzo scorso si è conclusa a Mar del Plata la VI Edizione di “cammina, Molise! in Argentina“.

Dall’ultima Edizione, la V, quella di Buenos Aires del 2019, la manifestazione è rimasta interrotta per via del Covid. Le Associazioni dei Molisani a Mar del Plata, Unione Regionale del Molise e Collettività Mafaldese e Molisana, insieme all’APS La Terra hanno ripreso il progetto interrotto tre anni fa di riportare in territorio marplatense l’Evento.

Nel luglio del 2014, quando a Campobasso, finita la presentazione del “cammina, Molise!” ad una conferenza di Italiani nel Mondo, venni avvicinato da due Consiglieri del Direttivo, Armando Manzo e Marcelo Carrara, che, affascinati dalla narrazione della manifestazione, mi proposero di farla anche in Argentina, rimasi incredulo e compiaciuto per la proposta e risposi “se ci mettiamo a lavorare da subito la cosa si può fare”. Chiaramente per me era un sogno portare il “cammina, Molise!” in Argentina. Poi spronato dall’allora assessore ai Molisani nel Mondo, Michele Petraroia, e con l’aiuto della funzionaria Maria Tirabasso riuscimmo a mobilitare le Associazioni dei Molisani delle varie città argentine che prepararono nel 2015 la I Edizione del “cammina, Molise! in Argentina” che si svolse a Mar del Plata.

Un sogno che si realizzava.

Abbiamo ripetuto con tante difficoltà ma con tanta passione e competenze, senza l’aiuto economico di nessuno, questa esperienza per sei volte nelle città più importanti dell’Argentina (2015 e 2023 Mar del Plata, 2016 Rosario, 2017 Cordoba, 2018 La Plata e 2019 Buenos Aires). Siamo riusciti in questi anni concretamente a promuovere il turismo delle radici e a rinsaldare i rapporti tra le varie Associazioni dei Molisani in terra Argentina. Un grosso risultato che merita le attenzioni dovute. Per quanto mi riguarda, continuando a sognare, mi piacerebbe soddisfare le richieste che vengono anche da altre parti del mondo dove sono presenti Associazioni di Molisani che vorrebbero il “cammina, Molise!” nelle loro nazioni. In Argentina il sogno si è realizzato, quindi posso continuare a sognare.

Il “cammina, Molise!”, Il format ideato e coordinato dall’A.P.S. La Terra di Duronia, che da 29 anni ormai porta persone da ogni parte d’Italia ed anche dall’estero a camminare in Molise, è sbarcato oltreoceano ed ha messo ben salde le radici in Argentina. Camminare, suonare, ballare, cantare, conoscere in modo conviviale per rafforzare i legami tra le comunità dei molisani in Argentina ed i cittadini che vivono nei comuni molisani, con l’obiettivo di far nascere un flusso turistico mitigato di ritorno capace di dare nuova linfa alla rinascita delle terre interne molisane.

Sei edizioni di “cammina, Molise! in Argentina”. 2015, la prima di Mar del Plata nel 2015, l’edizione della novità e della commozione, la seconda di Rosario nel 2016, l’edizione della conferma e della programmazione, la terza di Cordoba nel 2017, l’edizione della familiarizzazione e della molisanità che travalica ogni confine etnico o geografico, la quarta di la Plata l’edizione del confronto costruttivo, la quinta di Buenos Aires nel 2019, l’edizione della conclamazione ufficiale del successo della manifestazione, la sesta, quella appena conclusa del 2023 di nuovo a Mar del Plata, è stata l’edizione delle varie problematiche legate al prosieguo ed agli obiettivi riconducibili prevalentemente al turismo delle radici.

Il 24, 25 e 26 marzo scorso a Mar del Plata, giorni in cui si è svolta la VI Edizione di “cammina, Molise! in Argentina”, la sensazione, percepita anche nelle edizioni precedenti, e la conseguente soddisfazione, che la molisanità si palesasse tra le centinaia di partecipanti agli eventi organizzati è scaturita netta.

Venerdì 24 marzo, alle ore 16, presso la sede della Federaciòn de Societades Italianas, alla presenza di numerosi rappresentanti di tutte le Associazioni dei Molisani delle varie città argentine, è iniziata la prima presentazione ufficiale del libro, in due volumi, “Un lungo cammino di rigenerazione”. Il libro racconta, attraverso le testimonianze dei partecipanti, la storia dei 25 anni di “cammina, Molise!” ed anche l’esperienza di “cammina, Molise! in Argentina”. La presentazione è stata seguita anche on-line, con collegamenti in Argentina, in Italia ed anche in altre parti del mondo. Alla fine una copia del libro è stata consegnata dall’Autore a tutti i Presidenti delle varie Associazioni che per sei Edizioni hanno organizzato la manifestazione in Argentina.

Sabato 25 marzo, nel foyer del maestoso Teatro Municipal Colòn, accanto ad una gigantografia rappresentante i loghi del “cammina, Molise! in Argentina”, della Unione Regionale del Molise della Colectividad Mafaldesa y Molisana e dell’A.P.S. La Terra, Maritè, Armando e Marcelo, a nome del Coordinamento dell’Organizzazione, hanno iniziato a dare il caloroso benvenuto alle numerosissime rappresentanze venute ad assistere all’Evento Culturale, che prevede la esibizione dei gruppi folcloristici, dei cori e gruppi teatrali delle varie Associazioni argentine. Alle 17 il teatro, in ogni ordine degli 800 posti, in galleria ed in platea, era già pieno. A sinistra del proscenio, con sipario ancora chiuso, spiccava illuminata anche qui la gigantografia verticale dei loghi delle Associazioni. Un mormorio appena percettibile, poi il silenzio assoluto mentre il maestoso sipario rosso si apriva, subito dopo, a sipario completamente aperto, un lunghissimo applauso a salutare una selva di stendardi e gonfaloni, gagliardamente impugnati da uomini e donne vestiti con i tradizionali costumi molisani, a rappresentare le Associazioni ed i Gruppi folcloristici delle varie città argentine. Col sipario aperto su questa coloratissima scenografia, il pubblico in piedi, l’esecuzione dell’inno nazionale argentino e subito dopo quello italiano hanno ufficialmente aperto, nella commozione collettiva, l’evento “cammina, Molise! in Argentina – VI Edizione”. Subito dopo il saluto dei Coordinatori argentini e italiani, per tre ore consecutive, l’esibizione magistrale e appassionata dei tanti gruppi folcloristici (Gruppo Folclòrico “Cuore Sannita” della Asociaciòn Familia Molisana de Rosario – Ballet Folclòrico de la Asociaciòn Calabresa, Mutual y Cultural de Buenos Aires – Ballet Rosabella del Molise del Centro Molisano Sant’Elia de Lça Plata – Gruppo Folclòrico “Cosmo Silvaroli” de la Unione Regionale del Molise de Mar del Plata – Coro Matese de la Unione Regionale del Molise de Mar del Plata – Agrupaciòn Folclòrica “Piedra y Camino” de Mar del Plata – Actuaciòn de la Compania de Teatro “Molise sul Palco” de la Colectividad Mafaldesa y Molisana – Proyecciòn del documental “El Vestito de Dora” de Maxi Manzo) che hanno attirato l’attenzione e preso i cuori degli ottocento presenti, che generosamente ha ripagato con sinceri e lunghi applausi il sudore e la bravura dei tanti molisani d’argentina, uomini e donne, ragazzi e adulti, che hanno saputo rendere omaggio alle radici della cultura contadina molisana.

Domenica 26 marzo la manifestazione ha in programma la camminata alla Laguna de los Padres, il parco meglio tenuto nella città di mar del Plata. Presso la tenuta CRIM alle 9 di mattina iniziano a raccogliersi i marciatori. I tavolini con su tante magliette e dietro poche persone intente a distribuirle a tante altre, correttamente in fila. Appena tagliato simbolicamente il nastro di partenza, con i colori delle bandiere Argentina e Italiana, dai Coordinatori italiani ed argentini e dal Console italiano a Mar del Plata, il gruppone dei marciatori parte festoso e dà inizio all’ultima tappa della manifestazione.

Il gruppo, appena partita la marcia, è sufficientemente lungo, colorato e rumoroso da attirare l’attenzione di passanti attoniti. Si cammina lungo lo splendore e la suggestione del Parco e lungo le rive della Laguna. Classica la procedura della sfilata, ormai collaudata da tanti anni di “cammina, Molise!”: musici all’inizio del corteo, con organetti, tamburelli e quant’altro di gradevolmente rumoroso, l’immancabile megafono che cadenza il significato della marcia, tutte le magliette dei marciatori e tutti gli stendardi delle svariate Associazioni con gli emblemi della Regione Molise. Tra gli svariati eventi da ricordare durante la camminata, senz’altro merita un caloroso plauso la cattedra itinerante durante la visita alla “Reducciòn Jesuitica Senora del Pilar y Museo Josè Hemàndez”.

La giornata si chiude con l’accoglienza dei marciatori presso la tenuta del CRIM con una lauta merenda tipica argentina e l’esibizione dei tanti gruppi folcloristici presenti. Poi il momento dei saluti, il lunedì si riprende a lavorare, bisogna affrontare viaggi lunghissimi, date le distanze eccessive tra le varie città argentine.

A complemento della manifestazione, altri impegni di rilevante importanza sociale e culturale hanno visto protagonisti i partecipanti italiani nella città Mar del Plata e di Buenos Aires nei giorni a seguire. E’ stato bello scoprire alla periferia di Mar del Plata la Scuola “Dante Alighieri”, dove, tra l’altro, si insegna la lingua italiana a più di 900 bambini, tra i 3 ed i 14 anni. I Dirigenti ci hanno raccontato che la Scuola è stata costruita, con gli intenti e le risorse, interamente dagli emigranti italiani, per lo più molisani, a partire dagli anni ’90. Con piacere abbiamo illustrato gli intenti ed i progetti dell’APS La Terra, ospiti alla Stazione Radio La Luna di Buenos Aires, o presso le sedi dell’Unione Regionale del Molise e della Colectividad Mafaldese y Molisana di Mar del Plata e de l’Asociaciòn Jelsese Sant’Ana di Buenos Aires.

Da quanto, pur sinteticamente descritto, qualche considerazione è utile farla.

L’organizzazione basata sul volontariato. Bisogna sottolineare la capacità organizzativa basata su un lavoro esclusivamente volontario ed il forte attaccamento alle radici. Il tutto qualificato da consolidati risvolti culturali e solidali della comunità di origine molisana in Mar del Plata ed in tutte le altre maggiori città, come Buenos Aires, Rosario, Cordoba, La Plata, delle quali rappresentanze nutrite delle varie Associazioni hanno partecipato alla VI edizione della manifestazione affrontando anche sacrifici con dispendio di tempo e denaro, che, nell’Argentina instabile di questi momenti critici, marca la sensibilità e la dignità di centinaia di persone.

Un patrimonio da non dissolvere. Il grande successo della VI Edizione di “cammina, Molise! in Argentina – Mar del Plata 2023” ha contribuito a rinsaldare i rapporti tra le varie associazioni dei molisani in Argentina ed a creare nuove basi di collaborazione con la Regione Molise e le associazioni molisane per fortificare e sostenere il progetto di “cammina, Molise!”: il semplice gesto del cammino può generare un volano per lo sviluppo delle aree interne del Molise in sinergia con i molisani in terra argentina e con i molisani sparsi in tutto il mondo. Oggi viene chiamato Turismo delle Radici, ebbene la nostra Associazione promuove questo tipo di turismo da quasi 30 anni in terra molisana. Non disperdiamo questo patrimonio! Bisogna attivarsi già dai prossimi mesi, Associazioni e Istituzioni insieme, per a)organizzare la prossima edizione della manifestazione: c’è la possibilità di portare il “cammina, Molise!” in Canada “cammina, Molise! nel Mondo –VII Edizione – Montreal 2024”; b)riorganizzare la parte tecnico-amministrativa, secondo le nuove normative, di tutte le Associazioni in Argentina ed in altre parti del mondo, in maniera da renderle attive e legalmente riconosciute anche nei rapporti con gli enti pubblici e privati in territorio italiano; c) permettere con apposite misure di agevolazioni il flusso di argentini e di altri paesi del mondo di origini molisane verso la manifestazione in Molise, con tour di complemento, supportato da apporti culturali legati prevalentemente alla conoscenza ed alla riconoscenza delle radici.

Giovanni Germano

(Presidente A.C. La Terra e Coordinatore di cammina, Molise!)

Per il grosso successo dell’evento

“Cammina, Molise! in Argentina VI Edizione – Mar del Plata 2023”

un GRAZIE di cuore a:

Per l’Argentina:

Maritè PERRELLA, Armando MANZO e Marcelo CARRARA

Coordinatori delle Associazioni molisane di Mar del Plata (Unione Regionale del Molise – Collectividad Mafaldesa y Molisana)

PRESIDENTE Unione Regionale del Molise – Mar del Plata

PRESIDENTE Collettività Mafaldese e Molisana – Mar del Plata

PRESIDENTE Federaciòn de Societades Italianas – Mar del Plata

PRESIDENTE Associazione Vinchiaturese – Buenos Aires

PRESIDENTE Centro Molisano Monforte – Buenos Aires

PRESIDENTE Asociaciòn Familia Molisana – Rosario

PRESIDENTE Associazione Carovillesi – Buenos Aires

PRESIDENTE Asociaciòn Jelsese Sant’Ana – Buenos Aires

PRESIDENTE Asociaciòn Molisana de Cordoba

PRESIDENTE Centro Molisano Sant Elia – La Plata

PRESIDENTE Comites – Mar del Plata

PRESIDENTE Centro Abruzzese Marplatense – Mar del Plata



Il Consolato Italiano a Mar del Plata

La Municipalità di Mar del Plata

I seguenti Cori e Gruppi folcloristici:

Gruppo Folclòrico “Cuore Sannita” della Asociaciòn Familia Molisana de Rosario

Ballet Folclòrico de la Asociaciòn Calabresa, Mutual y Cultural de Buenos Aires

Ballet Rosabella del Molise del Centro Molisano Sant’Elia de La Plata

Gruppo Folclòrico “Cosmo Silvaroli” de la Unione Regionale del Molise de Mar del Plata

Coro Matese de la Unione Regionale del Molise de Mar del Plata

Agrupaciòn Folclòrica “Piedra y Camino” de Mar del Plata

Actuaciòn de la Compania de Teatro “Molise sul Palco” de la Colectividad Mafaldesa y Molisana

Proyecciòn del documental “El Vestito de Dora” de Maxi Manzo

Per l’Italia:

Delegazione A.P.S. La Terra:

GERMANO Giovanni (Pres. A.P.S. La Terra e Coordinatore Generale “Cammina, Molise!”)

DISCENZA Paolo (VPres. A.P.S. La Terra e Coordinatore Regionale “Cammina, Molise!”)

VIDEO