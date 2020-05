“Conclave politico e assembramento ad Agnone”, Greco chiede chiarezza all’assessore Niro

Un “conclave politico con annesso assembramento ad Agnone”: è questa l’accusa che il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco rivolge all’assessore regionale Vincenzo Niro. Chiedendo allo stesso di comunicare se è stato lui a prendere parte alla “riunione” in Alto Molise.

Greco chiede anche a Toma di fare chiarezza sull’accaduto all’inizio del prossimo consiglio regionale e a tal proposito annuncia di aver già presentato apposita interrogazione.

“Nonostante le ferree limitazioni imposte dal lockdown, – scrive in una nota il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco- l’assessore regionale Vincenzo Niro avrebbe preso parte ad un incontro di natura politica svoltosi ad Agnone la sera di venerdì 15 maggio. Al tavolo, seduto insieme a lui, ex amministratori del consiglio comunale di Agnone, cittadina che si appresta a tornare al voto dopo la caduta del sindaco Lorenzo Marcovecchio. Insomma, un incontro politico in un luogo chiuso, nonostante le restrizioni ancora in vigore.

In un momento come quello che sta attraversando l’intero Paese, chi rappresenta i cittadini nelle istituzioni ha il dovere di dare l’esempio sul rispetto delle leggi. Dopo mesi di comunicati e dirette del governatore Donato Toma che invitava tutti a rispettare le regole, ora un rappresentante della sua maggioranza è il primo ad infrangerle? La vicenda merita un chiarimento. Lo si deve ai tanti molisani che tra mille difficoltà fanno fatica e sacrifici per andare avanti, lo si deve per rispetto ai tanti operatori della sanità che hanno fatto e fanno di tutto per proteggerci. Soprattutto per queste ragioni, tramite una interrogazione urgente, ho chiesto al presidente della Regione Molise di fare luce su questo episodio. Un fatto che, se confermato, sarebbe molto grave.

Ritengo non sia tollerabile che le norme e i divieti possano valere solo per alcuni, mentre ad altri è consentito violare le disposizioni delle autorità. Se l’incontro sarà confermato e se la presenza dell’assessore sarà accertata, l’unica strada percorribile resta quella delle dimissioni da parte di chi ha palesemente violato le regole, le leggi. Contravvenire a norme imperative da parte di rappresentanti politici-istituzionali rappresenta un’aggravante, almeno dal punto di vista etico, per il semplice fatto che, lo ripeto, il ruolo istituzionale deve essere esempio di condotte corrette per l’intera collettività. A Donato Toma il compito di chiarire fin da subito una vicenda che inevitabilmente potrebbe gettare fango sull’intera regione”.