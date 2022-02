Concessioni, nulla di fatto in Consiglio dei Ministri. I balneari: “Draghi ci ascolti”

Pronta la manifestazione di protesta dei titolari degli stabilimenti italiani. Venditti (Sib Molise): “Si era instaurato un dialogo con il Governo che avrebbe dovuto portare alla realizzazione di un tavolo tecnico. La convocazione di oggi arriva come un fulmine a ciel sereno. Andremo davanti al Parlamento a costruire uno stabilimento balneare simbolico con sdraio ed ombrelloni e con i cartelli delle città balneari più importanti”

Trenta minuti di Consiglio dei Ministri e poi la sospensione su richiesta dei partiti per avere modo di valutare la bozza della legge.

Doveva essere la giornata nella quale il Governo Draghi avrebbe dovuto dettare la linea definitiva di adeguamento alla Direttiva Bolkestein per le concessioni balneari ma si è trasformata in un nulla di fatto.

Il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto varare la nuova legge è stato sospeso dopo appena 30 minuti. Troppo pochi per dare una linea definitiva al futuro delle concessioni balneari in Italia.

Tutela degli investimenti e freno al caro ombrellone sul tavolo del Governo

Sul tavolo del Governo era andata a finire la bozza della nuova legge sulle concessioni balneari, quella che si sarebbe dovuta adeguare alla direttiva Bolkestein, la legge europea che punta ad effettuare le gare per mettere all’asta le concessioni balneari.

Una legge sulla quale da anni in Italia è acceso un forte dibattito, mentre altri paesi europei come la Spagna già tempo fa avevano approvato una legge di adeguamento alla normativa comunitaria.

In Italia, stando alla bozza, il Governo vorrebbe di fatto tutelare gli investimenti, ossia tutti quei titolari di stabilimenti balneari che in passato hanno già realizzato delle migliorie alle proprie concessioni.

Ma allo stesso tempo anche dare una forte spinta agli investimenti futuri per migliorare i servizi, puntando ad un contenimento dei prezzi ed un freno al ‘caro ombrellone’ nell’ottica della tutela dei consumatori.

Il tutto in vista di una proroga fino a dicembre 2023 quando dovrebbe essere varata la nuova legge definitiva. Nei bandi di gara, stando a quello che si apprende, uno dei requisiti sarà quello di garantire a tutti l’accesso al mare.

Una disposizione già prevista per legge ma oggetto di violazioni e abusi. Tra le regole per le gare andrà prevista “la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito”.

Regioni in videoconferenza con il Ministro Gelmini

Prima dell’avvio del Consiglio dei Ministri è stata la Ministra Gelmini ad effettuare una video conferenza con i presidenti delle Regioni o loro delegati. Per il Molise ha partecipato il presidente Donato Toma.

La Gelmini ha presentato ai Governatori la bozza della legge che sarebbe finita sul tavolo di Governo con la specifica che lo stesso Esecutivo Draghi si riserverebbe di approvare la legge definitiva fino a dicembre 2023.

Stando a quanto trapela la Gelmini avrebbe rassicurato che si tratterebbe di una legge quadro a tutela delle aziende e degli attuali stabilimenti balneari ma che prevederebbe l’adeguamento alla normativa Bolkestein, che già in passato aveva fatto rischiare all’Italia una procedura di infrazione europea.

I balneari: “Draghi ci ascolti”. Pronta la manifestazione a Roma

Mentre la politica cerca il bandolo della matassa, sono i balneari a farsi avanti. Nel corso dell’assemblea generale dei balneari di Abruzzo e Molise alla quale ha partecipato anche il presidente del Sib Molise e vice presidente di Abruzzo e Molise, Domenico Venditti, è stato stilato un “documento che prevede una manifestazione davanti al Parlamento con la costruzione di uno stabilimento balneare simbolico con sdraio ed ombrelloni e con i cartelli delle città balneari più importanti”.

“Abbiamo incontrato oltre 200 operatori per fare il punto della situazione – ha affermato Venditti – in un momento che è delicato per il settore”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di “sensibilizzare l’opinione pubblica a far sapere agli italiani che il presidente del Consiglio Draghi e questo Governo vogliono cancellare le nostre spiagge.

Gli stabilimenti balneari sono il simbolo che ha fatto la storia del turismo italiano. Abbiamo annunciato questa iniziativa forte di Roma e altre manifestazioni sul territorio perché ora siamo veramente stufi.

Abbiamo ascoltato da Roma delle dichiarazioni che sottoscriviamo in pieno e che dalla politica hanno detto al Presidente Draghi che prima di attuare una qualsiasi riforma delle concessioni demaniali bisognerà per forza di cose ascoltare i balneari e avere un confronto con le associazioni di categoria, i comuni e le Regioni.

Il Presidente del Consiglio Draghi non può pensare di andare avanti per la sua strada senza ascoltare la voce di migliaia e migliaia di aziende balenari che sono nel nostro Paese.

L’assemblea chiede a gran voce di essere ascoltata. I balenari sono stanchi ma sopratutto esasperati e la categoria è in subbuglio”.

Tra le recriminazioni quella di non aver ascoltato i rappresentanti di categoria prima del Consiglio dei Ministri di oggi, 15 febbraio.

“Tempo fa si era instaurato un dialogo – ha affermato ancora Venditti – tanto che si era arrivati alla conclusione di organizzare un tavolo tecnico con tutti i Ministri competenti e i presidenti nazionali delle associazioni di categoria per discutere i termini della legge prima che venisse approvata.

La convocazione del Consiglio dei Ministri arrivata dalla sera alla mattina, invece, è arrivata come un fulmine a ciel sereno in quanto nessuno di noi sapeva cosa sarebbe stato approvato perché la legge doveva essere ancora visionata dalle categorie”.

Di qui la richiesta di coinvolgere anche Regioni e Comuni: “i primi sono i responsabili del demanio marittimo e i secondi dell’attuazione delle leggi regionali. Devono essere a conoscenza anche loro di quello che sta succedendo”. (Mic. Bev.)