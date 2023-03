Concessioni balneari, il Consiglio di Stato boccia la proroga del governo: «Vanno messe a gara a fine 2023»

Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni del governo Meloni ai balneari. Secondo i giudici di Palazzo Spada, non si possono prevedere proroghe, le concessioni andranno messe a gara quando scadranno il 31 dicembre 2023.

La sentenza 2192 dello scorso 1° marzo, depositata ieri, assesta un duro colpo alle norme inserite in Parlamento al decreto Milleproroghe, diventato legge che allungano gare e concessioni al 31 dicembre 2024, allungabile “per ragioni oggettive” a fine 2025.

Già il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una lettera inviata via ai presidenti di Camera e Senato al momento della firma, lo scorso 24 febbraio, aveva censurato le norme volute da Lega e Forza Italia, avallate da Fratelli d’Italia, esprimendo «specifiche e rilevanti perplessità».

Ora è il Consiglio di Stato – che già si era espresso con due sentenze nel 2021 – ribadisce che non sono possibili ulteriori proroghe. L’Italia viola la direttiva Bolkestein sui servizi nel mercato europeo comune che punta a favorire la concorrenza soprattutto in quei settori economici dove i beni sono scarsi, come il bene demaniale delle spiagge italiane.