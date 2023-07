Concessioni balneari: al via al sistema informatico di mappatura

Il Governo ha approvato il decreto attuativo Siconbep ed è l’ennesimo regalo ai balneari

di Giusy Spadanuda

Nel Consiglio dei Ministri riunitosi il 17 luglio, il Governo Meloni ha approvato il decreto che dovrebbe portare avanti la riforma delle concessioni balneari di cui si sente discutere da mesi. In particolare, è stato dato il via libera alla costruzione di un database innovativo, SINCOBEP (“Sistema Informativo di rilevazione delle Concessioni di Beni Pubblici”), che dovrà contenere i dati sull’occupazione delle spiagge e i canoni balneari, più in generale le informazioni relative ai beni del demanio marittimo dati in concessione ai proprietari di stabilimenti balneari.

La banca dati interesserà anche strade, aeroporti e siti d’interesse storico culturale per permettere, come indicato dalle direttive UE, che venga riaperta la “stagione” delle gare d’appalto dei beni pubblici, ma è proprio questo che sembra destare più preoccupazioni. Per il lavoro di mappatura serve tempo oltre che per la ridefinizione di tutti i criteri per le concessioni, tempo che non c’è dato che dal 27 luglio i Comuni saranno liberi di indire nuovi bandi di gara.

Si riapre così il dibattito sulle irregolari procedure di privatizzazione delle spiagge italiane che nella maggior parte dei casi vengono gestite senza molta chiarezza e trasparenza nelle condizioni e a tariffe vantaggiose per gli stabilimenti, meno che per lo Stato.

Già ad aprile 2023, l’UE diede una stretta sul Governo Meloni affinché rivedesse la sua posizione sulle concessioni a favore di un sistema maggiormente concorrenziale. La Commissione Europea si era infatti esposta in maniera netta ritenendo che tutte le concessioni andassero a gara per porre fine ad un regime di monopolio di quei balneari che da anni detengono km di spiagge al costo massimo anche di 2,2 euro a metro quadro in alcune regioni d’Italia. All’anno, non mensili.

La Lega sostiene che invece tali posizioni vadano difese in nome di tutte quelle piccole e medie imprese familiari che offrono un servizio d’estate “inquantificabile sotto il sole”. Certo è che se questo tentativo di aggirare la richiesta dell’Europa va in porto, gli unici a trarre dei benefici saranno gli imprenditori balneari: Federconsumatori ha rilevato casi di stabilimenti in cui i prezzi giornalieri per un ombrellone arrivano a toccare anche i 40 euro in alta stagione, dopo averne pagato solo 2 aggiungeremmo.