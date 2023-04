Concertone Corpus Domini, Fabri Fibra sul palco di Selva Piana: partita la prevendita

L’ufficialità della tappa di Campobasso il prossimo 11 giugno è arrivata dallo stesso rapper che l’ha pubblicata sui propri canali social ufficiali: biglietto a 10 euro

Sarà il rapper Fabri Fibra (al secolo Fabrizio Tarducci) ad esibirsi al “concertone” di Corpus Domini il prossimo 11 giugno a Campobasso nell’area dedicata dell’Antistadio Selva Piana. Lo ha confermato lo stesso cantante sui suoi profili social pubblicando le date del suo tour “Estate Live 2023”, il quale ha come prima tappa proprio il capoluogo molisano. Per il concerto dell’11 giugno di è iniziata la prevendita dei biglietti su Ciaoticket e TicketOne: il prezzo è fissato in 10 euro (più 1 euro di prevendita) per entrambi i concerti a pagamento (quelli del sabato e della domenica).

Dopo il successo dello scorso anno, segnato dal ritorno discografico con l’album “Caos” (certificato doppio Platino), Fibra e il suo “fidato” DJ Double S avranno modo di presentare al pubblico una scaletta completamente rinnovata, ma non senza i successi che hanno segnato la carriera ventennale del rapper marchigiano di Senigallia (“Applausi per Fibra”, “Pamplona” e “Tranne te”, solo per citarne alcuni) che presenterà anche brani come “Propaganda” (singolo Doppio Platino), “Stelle” (certificato Oro) e “Caos” (Platino). Del resto, Fibra lo aveva detto chiaramente lo scorso anno: «Per me un concerto rap è quello dove sul palco ci sono solo due elementi: il DJ e un microfono».

Per quanto riguarda il resto del weekend, nella serata di venerdì 9 giugno, potrebbe esibirsi il cantautore e chitarrista, Sergio Caputo, per il concerto in centro città in piazza della Vittoria, mentre il cantautore romano Mannarino dovrebbe salire sul palco sabato 10 nell’area concerti di Selva Piana. I nomi dei due artisti non sono stati però ancora ufficializzati e saranno resi noti in un’apposita conferenza stampa indetta dall’amministrazione comunale. (adimo)