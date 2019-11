Concerto Pfm, la Fondazione replica alle polemiche e fa un clamoroso autogol

Dopo l’articolo pubblicato ieri dalla nostra testata, in merito ad alcune polemiche sollevate dai cittadini per la prevendita dei biglietti relativi al concerto della Pfm (L’ARTICOLO QUI), la Fondazione Molise Cultura ha ritenuto opportuno effettuare delle precisazioni. Chiarimenti che pubblichiamo integralmente, seguiti, ovviamente, dalle nostre controrepliche. Precisando, sin da subito, che ci spiace molto entrare in polemica con la Fondazione, soprattutto per un grande evento come quello che andrà in scena il 21 dicembre al teatro Savoia di Campobasso.

Di seguito la replica della Fondazione.

«Una serie di polemiche strumentali e fuorvianti ma, soprattutto, destituite di ogni fondamento, hanno accompagnato la prevendita dei biglietti per il concerto della “Premiata Forneria Marconi” in programma il prossimo 21 dicembre al Teatro Savoia di Campobasso.

Le notizie riportate da alcuni organi di informazione, relative a vendite massicce di biglietti oppure all’assenza di posti riservati per i disabili, risultano prive di alcun riscontro oggettivo. Sarebbe bastata una semplice verifica presso la nostra struttura per rendersene conto.

Il limite massimo di biglietti venduti per il concerto della PFM è stato di sei tagliandi e non di venti o trenta come erroneamente indicato. Insieme ai biglietti per il concerto, la Fondazione Molise Cultura ha posto in vendita i tagliandi relativi all’intera stagione teatrale, un cartellone ricco di appuntamenti che si protrarranno sino al prossimo mese di aprile. Lo ribadiamo: sarebbe bastato procedere ad un minimo di riscontro per evitare un grossolano errore e capire che l’acquisto di trenta biglietti riportato dalla stampa non è relativo al concerto della PFM ma riguarda più spettacoli presenti all’interno del cartellone 2019/2020. Anche per la presunta assenza di posti riservati alle persone con disabilità, siamo davanti ad una notizia destituita di ogni fondamento. Gli stessi, situati all’interno del teatro, rimangono a disposizione delle persone portatrici di handicap che possono farne richiesta scrivendo all’indirizzo info@fondazionecultura.it

Tanto precisiamo al fine di garantire una corretta informazione.

Oltre le polemiche, va invece registrato il successo dell’iniziativa e l’apprezzamento del pubblico. Grazie a tutti.

Poscritto. La ragazza “volontaria” che ha ordinato la fila, è in realtà una collaboratrice della Fondazione».

Innanzitutto, e ben prima delle polemiche, il successo dell’iniziativa e l’apprezzamento del pubblico lo abbiamo sottolineato ampiamente (L’ARTICOLO QUI).

Ci spiace per la magra figura che la Fondazione ha rimediato perché noi, oltre ad aver ricevuto numerose segnalazione dai cittadini, ieri mattina, venerdì 15 novembre, eravamo presenti in via Milano. In fila. Perché nonostante avessimo potuto richiedere gli accrediti che ci spettano, abbiamo preferito acquistarli. Perché una grande iniziativa va onorata anche con il portafogli. Ebbene in via Milano abbiamo riscontrato di persona, insieme al collega di Riservato.it, quanto successo. E proprio dopo esserci resi conto che venivano venduti sistematicamente più di 10 biglietti a persona, che abbiamo deciso di lasciare la fila, non saremmo mai riusciti a prendere i tagliandi con quel modus operandi. Abbiamo optato per l’acquisto online: tentativo riuscito. Ma sono stati anche i cittadini presenti ieri mattina in via Milano che ci hanno spronato a raccontare quanto successo, perché gli animi, in via Milano, si sono surriscaldati. Giunti in redazione, poi, abbiamo trovato mail e segnalazioni, sempre relativi alle polemiche per la prevendita.

Ci spiace anche sottolineare come la Fondazione ci abbia rimproverato per non aver effettuato “una semplice verifica”, tranquilli sappiamo fare il nostro lavoro, senza essere dotata di un ufficio comunicazioni. Ebbene sì, la Fondazione Molise Cultura, non è provvista di un ufficio stampa. Noi ci abbiamo provato non solo ieri, ma anche mercoledì 12, quando sarebbe dovuta partire la prevendita che, invece, non è partita. Quel giorno, sempre sollecitati dalla cittadinanza, abbiamo cercato di avere informazioni e abbiamo riscontrato, nostro malgrado, che una grande struttura come quella della Fondazione, non è dotata di un addetto stampa. Siamo dovuti risalire alla pagina Facebook per scoprire che la prevendita era stata posticipata al 15. Detto questo vorremmo capire anche chi ha stilato il “comunicato” che è giunto alla nostra redazione, peraltro senza carta intestata e senza firma. Se l’autore sia un giornalista, iscritto all’ordine e contrattualizzato con l’Inpgi.

Ci spiace, infine, anche perché, per l’ennesima volta, i cittadini possano aver avuto l’impressione che le regole non valgano per tutti e ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Ci spiace tanto per la polemica, anche perché riconosciamo il grande lavoro, la portata internazionale degli eventi, lo spessore culturale e l’immenso valore delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione Molise Cultura. Pertanto auspichiamo maggiore organizzazione per il futuro.

Viva la Fondazione, viva la Cultura e viva il Molise.

Poscritto. Al momento dell’apertura della prevendita online, le prime due file erano già in grigio, posti assegnati. Certamente per le autorità. Vorremmo conoscere il 22 dicembre chi ha usufruito di quei posti. Sempre per informare correttamente la cittadinanza. E sempre se per allora ci sarà un ufficio stampa.

Mimmo di Iorio