Concerto in mongolfiera ed Electric set a Lavarelle, emozioni a Campitello

Primo concerto in mongolfiera sul pianoro di Campitello Matese firmato Festival del Turismo Esperenziale Vitamina M, promosso dal Comune di San Massimo ed ideato dal direttore artistico Simone Sala.Zampogna Battle è la sfida dei suoni di due “zampognisti” rimasti in sospeso sulle proprie mongolfiere a 15 metri di altezza infondendo a cielo aperto le loro melodie.Piero Ricci, compositore, musicista eclettico che ha introdotto la zampogna in contesti musicali di eccellenza. Storica la sua esecuzione alla scala di Milano, in un concerto per Zampogna ed Orchestra, sotto la direzione del maestro Muti.Giuseppe Spiedino Moffa, indiscussamente tra gli più importanti esperti della zampogna in ambito nazionale.Ed Electric Set nello scenario delle Lavarelle di Campitello Matese firmato Festival del Turismo Esperenziale Vitamina M, promosso dal Comune di San Massimo ed ideato dal direttore artistico Simone Sala.Aperitivo musicale in alta quota con l’electric set del DJ Luciano Barletta, insieme a Simone Sala al piano, Oreste Sbarra al drums e Gerry Figliola al sax.

