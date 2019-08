Concerto d’organo, tre appuntamenti nelle parrocchie della Diocesi

REDAZIONE TERMOLI

L’Istituto diocesano di musica sacraha organizzato, in collaborazione con alcune parrocchiedella Diocesi, tre concerti d’organonelle serate estive del mese di agosto:

– lunedì 5 agosto 2019alle 20 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Rotello;

– sabato 10 agosto 2019alle 19 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni;

– domenica 18 agosto 2019alle 20.30 nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli.

I concerti saranno tenuti dal maestro Antonio Famiglietti, docente di Organo, Armonia e Improvvisazione organistica nell’istituto. Ad esibirsi assieme a lui ci sarà uno dei suoi studenti, Leo Colabella. L’iniziativa, la prima di una lunga serie, oltre a voler valorizzare gli organi della nostra diocesi mira ad incentivare e sostenere l’ingresso nel campo dell’attività concertistica degli studenti più meritevoli che sono impegnati nel percorso del Diploma di Organo liturgico dell’Istituto di musica sacra. Ogni serata vedrà impegnati il maestro Famiglietti e il suo allievo in un repertorio sempre diverso, che spazierà dal XV al XXI secolo in un caleidoscopio musicale di grande effetto. Ingresso gratuito. L’iniziativa è coordinata dal Centro pastorale per la Vita Spirituale e la Liturgia.