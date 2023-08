Concerto di Roy Paci e Ottoni Animati questa sera a Toro per “Viva la Banda”

“Felice di tornare in una terra che ho sempre amato”

Musica d’autore questa sera, 25 agosto, a Toro in provincia di Campobasso in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Mercurio. Ospite d’onore Roy Paci e e i suoi Ottoni Animati per rallegrare una serata che già promette di essere scoppiettante. «Di canzoni impegnate – ha detto in una intervista al Corriere della Sera – non se ne scrivono quasi più, ma la musica resta un linguaggio universale, ha ancora il potere di veicolare messaggi importanti a vaste platee. Ed è una responsabilità».

L’eclettico artista ha anche inviato un video nel quale spiega la sua felicità di tornare in Molise in occasione del concerto che terrà a Toro.

