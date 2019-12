Concerto di beneficenza al Carsic di Venafro con Nico Desideri

REDAZIONE

Un pomeriggio di musica, sorrisi, socializzazione e divertimento al Carsic di Venafro, il Centro per il Recupero Sociale degli Invalidi Civili che nell’ex Seminario Vescovile della città ospita poco meno di cento soggetti affetti da gravi patologie e che dà lavoro ad altrettanti addetti, risultando di fatto la più consistente risorsa occupazionale cittadina. Sabato 21 dicembre, a partire dalle ore 16,00, vi si svolgerà infatti il Concerto di Beneficenza con Nico Desideri, cantante melodico partenopeo quale ospite d’onore. A promuovere l’appuntamento è la stessa proprietà del Carsic con l’intento di offrire ai propri ricoverati un momento di gioia e socializzazione. Nella circostanza sono previste le presenze di numerosi ospiti che familiarizzeranno con i ricoverati, sicuramente i primi ad essere soddisfatti dell’iniziativa voluta dalla stessa amministrazione del Centro. Un pomeriggio quindi, quello del prossimo fine settimana, di divertimento e sorrisi per i ricoverati del Carsic di Via Garibaldi perché anche loro abbiano la possibilità di “sentire” il calore della festa che sta per arrivare, il Natale appunto. Ovviamente tutti sono invitati ad intervenire per divertirsi e stringersi attorno agli ospiti dell’Istituto.