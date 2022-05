Concerto Corpus Domini a Campobasso, fumata nera in commissione Cultura al Comune

Nonostate i 250mila euro a disposizione, restano i dubbi sulla location (centro città o zona stadio?) che è determinante nella scelta dell’artista su cui le trattative sono top secret. Esposito (Fi) controcorrente: “Aboliamo il mega concerto con i suoi mega assembramenti e organizziamo eventi sparsi per tutta la città”

di Antonio Di Monaco

Fumata nera, nerissima. Nessun cantante del concertone è entrato papa e nessun altro è uscito cardinale dalla commissione Cultura del Comune di Campobasso che si è riunita oggi, ad un mese esatto dalla festività del Corpus Domini, per mettere a punto ulteriori dettagli organizzativi, logistici e di sicurezza. Eppure, il solo fatto che, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, i campobassani e i turisti dal Molise e da fuori regione potranno riappropriarsi di una delle manifestazioni più sentite, affascinante e ricca di storia, dovrebbe moltiplicare le energie e soprattutto le idee.

L’assessora alla Cultura, Paola Felice, ha ribadito che ci sono 250mila euro a disposizione; nessuna limitazione al percorso della processione a differenza del corteo del Venerdì Santo; le bancarelle saranno collocate nella solita posizione, ossia in pieno centro cittadino; non ci sarà nessun obbligo di indossare le mascherine per figuranti e portatori, ma “consiglieremo al pubblico di indossarle nelle zone di maggiore affollamento”, come ribadito in una recente trasmissione televisiva.

Eppure, il cartellone degli eventi che culmineranno nella giornata di domenica 19 giugno con la sfilata dei Misteri e il concerto serale conclusivo – salvo che nella mente della stessa assessora o degli altri soggetti interessati – ancora non vede ufficialmente la luce. Meno che mai il nome del o della cantante che dovrà esibirsi in centro città o delocalizzato/a nella zona dello stadio in contrada Selva Piana dove ci sono tradizionalmente le giostre. Il tempo si inizia a stringere e con esso la possibilità, probabilmente, di vedere un grande artista sul palco considerando che c’è da scegliere la location in primis e da risolvere tutte le problematiche connesse (luci, service e quant’altro). E i grandi artisti vogliono il loro tempo per organizzarsi e, soprattutto, rassicurazioni.

“L’assessore ci presenti un cartellone cui ha lavorato oppure la smetta di dirci che lei aveva già pensato a tutto”, è stata la replica secca del capogruppo di Forza Italia, Domenico Esposito che, fedele al suo motto di passare “dalla protesta alla proposta”, ha suggerito di “abolire il mega concerto che creerebbe mega assembramento. È vero che dal 15 giugno cadranno i divieti, ma saremmo a soli quattro giorni prima. Meglio sarebbe organizzare eventi sparsi per tutta la città, e su questo il presidente Giannantonio è stato d’accordo con me, dando risalto ai momenti religiosi dell’evento e soprattutto ricreando uno spirito di comunità aprendo tutti i balconi e le finestre ed esponendovi le lenzuola migliori. La sfilata dei Misteri – ha concluso Esposito – è patrimonio non solo dei campobassani, ma di tutti i molisani”.