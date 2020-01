Concerto con pianista e soprano molisani all’Annunziata di Venafro

Una serata artistica assolutamente piacevole e di spessore. È stata appena vissuta all’Annunziata di Venafro, splendida chiesa in stile barocco nel cuore degli antichi quartieri cittadini, col concerto “Note d’incanto” del giovanissimo duo molisano, Iolanda Massimo soprano di Trivento e Gianluca Adamo pianista di S. Maria Oliveto (Pozzilli). Nel corso dell’appuntamento da segnalare anche le suonate allo storico organo della chiesa, strumento dal suono eccezionale, e la proposizione dell’Inno ai Santi Martiri della città, cantato in coro da soprano e presenti ed accompagnato dall’antico organo del luogo di culto. Quindi il programma del concerto: in apertura “Entrata maestosa”, inedito dello stesso pianista, e a seguire “Dell’aurora tu sorgi più bella”, l’ “Ave Maria” di Gounod, “Hallelujah “ di Cohen, “Amazing Grace”, “Gloria in excelsis deo”, “Stille nacht/Astro del ciel”, “Adeste fidelis”, “Ave verum corpus” di Mozart, “Panis angelicus cesar” di Franck e l’ “Ave Maria” di Schubert, bissato in chiusura su richiesta dei presenti.

Tonino Atella