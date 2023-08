Concerto al tramonto, Simone Sala il 2 settembre a Santa Maria di Monteverde

Sarà un dolce tramonto di inizio settembre ad incorniciare l’ultimo concerto stagionale di Simone Sala, il quale per l’occasione torna a suonare nel suo Molise. Lui, l’eclettico pianista boianese, impegnato anche nella direzione artistica di diversi Festival in tutta Italia, e il suo piano. Dove? Nel contesto paesaggistico della sommità di Santa Maria di Monteverde a Vinchiaturo, verso i mille metri di altitudine, in posizione panoramica. A fare da sfondo al concerto, la chiesetta rurale nata accanto ai resti di un’antica abbazia benedettina, luogo abitato fin dai tempi dei Sanniti.

Ingresso al pubblico gratuito, appuntamento alle 19, quando gli ultimi raggi del sole accarezzano le armonie di un piano suonato magistralmente. Sala proporrà un repertorio vario, quello che ha caratterizzato molte delle sue 34 esibizioni in appena due mesi. Sarà il compendio di una stagione calda, vissuta intensamente, tante volte anche in Molise. “Sì – spiega Sala – si chiude per me un’estate entusiasmante. Ringrazio le amministrazioni e i direttori artistici che mi hanno scelto negli ultimi tempi, in questo caso il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente e la pro loco, in particolare la presidente Carmen Di Sarro. Sono felice di chiudere la parentesi estiva a Santa Maria di Monteverde, a Vinchiaturo, luogo magico che esprime ottimamente la vocazione naturalistica e il potenziale dell’arte in Molise. Ci vediamo sabato 2 settembre”.