Concerto 1 maggio, a Isernia musica per la pace e per il lavoro

Alle 19 di domenica 1 Maggio, ad ingresso gratuito, l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia si apre alla grande Musica e alle grandi tematiche di questo particolarissimo periodo: Pace e Lavoro. Il pianista Simone Sala e il tenore Paolo Bartolucci direttori artistici della manifestazione, hanno colto l’occasione per sensibilizzare argomenti che soprattutto oggi , entrano con forza nelle nostre case e che devono indurci a riflettere su quanto, insieme alla salute, essi siano fondamento della nostra società, attraverso questo evento, patrocinato dal Comune di Isernia. Merito anche della Cgil Molise che per il tramite del suo segretario Paolo De Socio, ha voluto sposare un evento di alta caratura artistica nel quale si esibiranno l’Orchestra Sinfonica Regionale del Molise condotta dal M° Roberto Bongiovanni, direttore di grande qualità ed esperienza, oltre a un cast di indubbio valore come i due “Premi Talenti Musicali della Nostra Terra IV edizione” ovvero il baritono molisano Donato Di Gioia, premio alla Carriera, e il soprano isernino Lorena Grazia Scarselli, premio artista emergente. Daranno il loro contributo il tenore di consolidata esperienza internazionale Paolo Bartolucci nella parte operistica e l’eclettico pianista Simone Sala, reduce dai recenti successi romani che nei prossimi giorni sarà in cartellone all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in qualità di solista. Novità sarà la presenza del Balletto attraverso il solista Giovanni Bruscino e i danzatori della Scuola di Danza Amatuzio di Bojano. In programma musiche di Chopin, Verdi, Bizet, Strauss, Gounod, Morricone, Saint Saens … Ingresso gratuito con biglietto online su https://www.eventbrite.com/e/316921660217 .