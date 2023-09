Concerti “Palcoscenici”: Musica e Cultura illuminano il Molise

Il Molise si prepara a vivere due nuove serate all’insegna della musica e della cultura grazie alla kermesse musicale “Palcoscenici”, un prezioso cartellone curato dall’Assessorato regionale alla Cultura in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura.

Per concludere il mese di agosto e iniziare settembre nel migliore dei modi, la rassegna concertistica “Palcoscenici: il Molise è di scena” offre ben due appuntamenti straordinari. Il primo si terrà presso il suggestivo Palazzo Ducale di Larino martedì 29 agosto alle ore 20:30, mentre il secondo si svolgerà sabato 2 settembre alle ore 18, nell’area antistante il Castello Pandone di Venafro.

Un gradito ritorno dopo il successo ottenuto al Parco Archeologico di Sepino, Giuseppe Spedino Moffa porterà sul palco il suo spettacolo “UAUA’”. Questo concerto-spettacolo rappresenta un omaggio al poeta molisano Eugenio Cirese attraverso un repertorio di melodie e parole tratte dall’album omonimo, “UAUA’”. L’opera comprende canzoni religiose, brani d’amore e anche dolci ninne nanne e filastrocche per i più giovani. Questa eterogeneità di melodie è accomunata dall’amore per la terra di appartenenza, le radici e, soprattutto, per il Molise.

L’ingresso ad entrambi i concerti è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite il sito www.ciaotickets.com, fino ad esaurimento posti.

Gli eventi di questa kermesse musicale continuano a riscuotere grande successo e consensi tra il pubblico. Essi sono stati fortemente voluti dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo con l’obiettivo di valorizzare il Molise, insieme alla Fondazione Molise Cultura, mettendo in luce il ricco patrimonio culturale, musicale e paesaggistico della regione. La musica e la cultura si dimostrano, ancora una volta, potenti strumenti per far brillare il Molise sotto i riflettori nazionali e internazionali.