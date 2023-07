Concerti nel verde, spettacoli e street food: presentata l’Estate Agnonese 2023

Dalle cover degli AC/DC e di Lucio Dalla alla serata con gli Acid Lake, passando per rassegne folkloristiche, libri, film, sagre e fiera dell’arte casearia: il programma

Il Comune di Agnone e l’associazione turistica Proloco Città di Agnone, in collaborazione con tutte le associazioni presenti sul territorio, presentano il calendario degli eventi dell’Estate Agnonese 2023.

In particolare, il programma è stato studiato e realizzato per soddisfare le più variegate esigenze, ricomprendendo appuntamenti di vario genere che spaziano dai concerti nel verde (Fonderie del Rame – Cascate del Verrino – Montecastelbarone Santa Lucia Park) per poter godere anche delle bellezze naturali e paesaggistiche, nonché presentazioni di libri, spettacoli teatrali e in vernacolo, rassegna dei gruppi folkloristici internazionali, cover di artisti di fama internazionale, street food, sagre con piatti tipici locali, proiezioni di film, Fiera dell’Arte Casearia.

Appuntamenti, quindi, che permetteranno di offrire ai visitatori una fruizione diversa, culturalmente stimolante che possa adattarsi ad un pubblico ampio e che ci si augura si trasformi in un fruitore attento.

Il calendario dettagliato con tutte le date e i luoghi degli eventi viene diffuso attraverso brochure ed è scaricabile dalle pagine Facebook del Comune di Agnone e dell’Associazione Turistica Proloco, nonché in cartaceo presso le rispettive sedi.