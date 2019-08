Concerti, esibizioni e divertimento Tutto pronto per la Notte della Musica

L’evento si terrà sabato sera per le strade del centro di Termoli

Si chiama la “Notte della Musica” ed è la manifestazione che andrà in scena sabato per le strade di Termoli. Il programma dell’evento è stato reso noto in conferenza stampa dall’assessore al Turismo, Michele Barile, che l’ha definita un evento clou dell’estate termolese. Un programma ricco che prenderà il via alle 21 per andare avanti fino a mezzanotte e mezza. Non solo la musica che la farà da padrona ma anche intrattenimento per i bambini con i gonfiabili e i clown dell’associazione “Sorridere sempre”. Sette i gruppi che si esibiranno nel corso della manifestazione: Katia e gli Effetto Serra in piazza Vittorio Veneto, Electric Jam in via XX Settembre (lato piazza Monumento), Il Violino di Antonio Varanese (a cura della Scuola di musica Atena) sempre in via XX Settembre (lato opposto), Incontri Sonori a metà del Corso Nazionale mentre in fondo alla stessa via ci saranno I Folli. In piazza Insorti d’Ungheria spazio ad una cover band di Ligabue, gli Orazero e, infine, in piazza Duomo il duo Atmosfere Sonore. In piazza Sant’Antonio sarà allestito uno spazio per i bambini assieme ai volontari clown. E ancora spettacoli itineranti di artisti di strada e la sfilata delle Fiat 500. L’amministrazione comunale ha anche previsto l’organizzazione di una navetta che porterà i residenti e i turisti nella zona del centro cittadino: gli automobilisti potranno lasciare le loro vetture in piazza del Papa o presso il piazzale del Cimitero e spostarsi con la navetta fino in piazza Garibaldi, la piazza della stazione per godersi l’evento senza lo stress di dover cercare il posto per la propria macchina.