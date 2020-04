Conad City Isernia, arrivano le mascherine

Penuria di mascherine a Isernia, praticamente introvabili fini a qualche giorno fa. Oggi la situazione è risolta e ci saranno mascherine disponibili per tutti a Isernia, grazie alla collaborazione tra Modaimpresa e il supermercato Conad City, di fronte al tribunale, dove i clienti potranno comprare finalmente l’importante presidio sanitario individuale, reso già obbligatorio in tre centri della provincia: Venafro, Agnone e Pozzilli.

Le mascherine sono state fornite a un prezzo minimo al Conad City e saranno disponibili alla cassa per tutti i clienti che le chiederanno.