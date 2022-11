Conad Adriatico lancia la collezione sostenibile “Goofi” a sostegno degli ospedali pediatrici

Dal 31 ottobre Conad promuoverà una nuova iniziativa di collezionamento sostenibile in partnership con GOOFI by Egan, azienda marchigiana che afferma la sua filosofia armonizzando lo sviluppo produttivo con l’unicità e la peculiarità del prodotto.

Per 6 settimane i clienti Conad potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI by Egan ispirati a personaggi famosi a tema gufo per l’addobbo e la decorazione, tutti realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionati in buste singole realizzate con carta FSC. Per ogni premio distribuito Conad Adriatico devolverà 50 centesimi a favore di 5 ospedali nelle Regioni in cui opera per finanziare i reparti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

In particolare, Conad Adriatico finanzierà: OSPEDALE SANTA ANNUNZIATA – Reparto Pediatria Neonatale – Chieti, OSPEDALE FERDINANDO VENEZIALE -Reparto Pediatria – Isernia, OSPEDALE MADONNA DELLE GRAZIE – Reparto Pediatria- Matera, OSPEDALE ANTONIO PERRINO – Reparto Terapia Intensiva Neonatale – Brindisi, FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO G. SALESI-Ancona.

“Anche quest’anno Conad Adriatico conferma il suo forte impegno sociale e solidaristico con questa importante iniziativa di collezionamento sostenibile al fianco degli ospedali pediatrici del territorio – spiega l’Amministratore Delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando – L’attenzione di Conad Adriatico al contesto sociale e ambientale in cui opera è l’espressione diretta di una cultura aziendale da sempre centrata sulle Persone e il rispetto del Territorio. Il nostro impegno è quello di contribuire alla crescita non solo economica, ma anche sociale e culturale delle comunità in cui siamo presenti. Anche quest’anno la scelta è stata quella di coinvolgere i nostri clienti in un progetto che ci consente di avvalorare il concetto stesso di spesa, favorendo la coesione sociale e la creazione di un benessere diffuso per l’intera comunità”.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.