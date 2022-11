Conad Adriatico aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne

Domani 20 novembre piazza Vittorio Emanuele II a Campobasso, dove, in previsione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne verrà installata una maxi-coperta realizzata da centinaia di quadrati cuciti ai ferri o a uncinetto per dire NO alla violenza sulle donne. I fondi raccolti saranno destinati al centro antiviolenza Liberaluna Onlus di Campobasso.

Conad Adriatico e i Soci sul territorio hanno aderito con grande entusiasmo all’iniziativa, sollecitando nei mesi scorsi il coinvolgimento della comunità a partecipare alla realizzazione di un’opera collettiva per dire NO alla violenza sulle donne e organizzando presso i punti vendita Conad degli appuntamenti per cucire insieme i quadrati di maglia.

Essere al fianco delle realtà che ogni giorno lottano contro la violenza di genere, sostenendo le donne e offrendo loro nuove opportunità, è tra le prime priorità della Fondazione Conad ETS – ente no profit del terzo settore, costituito da Conad per valorizzare l’impegno di Cooperative e Soci a sostegno della Comunità.

Viva Vittoria è un’opera relazionale condivisa che realizza nelle principali piazze italiane grandi installazioni in maglia allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne e aiutare concretamente le vittime di questi abusi.