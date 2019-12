Con una corona di fiori Venafro omaggia la Vergine nel giorno dell’Immacolata

Nuovo omaggio floreale di Venafro alla Vergine nel giorno dell’Immacolata. A metà mattinata di domenica 8 dicembre, come avviene da anni, Vigili del Fuoco di Isernia con l’ausilio di macchinari del Corpo raggiungeranno la cima del campanile della Basilica del Patrono, San Nicandro, per deporre una corona di fiori alla Statua dell’Immacolata, salutando l’evento col suono delle sirene dello stesso Corpo militare. Dal basso seguiranno le operazioni tantissimi fedeli che si raduneranno sul piazzale subito dopo la conclusione della Santa Messa della mattinata. I fiori saranno offerti dal Comune di Venafro, presente alla cerimonia con sindaco ed amministratori municipali. In conclusione, la benedizione ai presenti da parte del Superiore e Custode di Basilica e Convento Francescano, Fr. Cosimo Vicedomini. Un omaggio, questo dell’8 dicembre, che conferma la vicinanza della Città alla Vergine Immacolata e ai Santi Patroni Nicandro, Marciano e Daria.

Tonino Atella