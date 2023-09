Con “Sospesa” il fotografo molisano Lello Muzio vince il primo premio ed espone a Milano

L’Istituto Italiano di Fotografia a Milano sta per aprirsi alle meraviglie della fotografia contemporanea con due mostre che promettono di stupire e ispirare gli amanti dell’arte visiva. Dal 16 al 26 settembre 2023, gli spazi dell’istituto ospiteranno due mostre vincitrici dell’Idee Photo Contest, curate con maestria da Anna Mola.

La mostra principale, intitolata “S O S P E S A,” è un’ode alla fotografia concettuale e al potere di catturare emozioni e riflessioni attraverso le immagini. Lello Muzio, il vincitore del primo premio, presenterà otto opere che offrono una visione toccante dello stato d’animo di sospensione e riflessione che lo ha pervaso nel 2019, anticipando di poco l’avvento della pandemia da COVID-19 e il conseguente lockdown. Attraverso la rappresentazione cinematografica di persone comuni e oggetti quotidiani, Muzio ci trasporta in un mondo di incertezza e introspezione. Questa serie di immagini è un affascinante riflesso delle esperienze condivise da molti durante i giorni bui della pandemia.

La sezione Under 25 del concorso è stata vinta da Francesco Paolo Nolfo, il cui lavoro “Guida al XXI secolo” è in mostra insieme a “S O S P E S A.” Nolfo presenta sei fotografie in bianco e nero catturate in diverse città europee. Queste immagini testimoniano la nostra dipendenza dagli smartphone e la capacità di questi dispositivi di catturare l’attenzione delle persone mentre si immergono nel mondo digitale, apparentemente ignari del mondo fisico che li circonda. “Guida al XXI secolo” offre uno sguardo schietto e oggettivo sulla vita contemporanea, evidenziando la connessione costante alla tecnologia.

L’inaugurazione di queste straordinarie mostre si terrà il 16 settembre 2023, alle 18:30 presso l’Istituto Italiano di Fotografia, situato in via Enrico Caviglia 3, Milano. Sarà il momento perfetto per immergersi nell’arte fotografica di Muzio e Nolfo e per incontrare gli artisti dietro queste opere.

Le mostre rimarranno aperte al pubblico dal 16 al 26 settembre, con orari di visita che consentiranno a tutti di apprezzare queste straordinarie opere d’arte. Dal lunedì al venerdì, potrete visitare le mostre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, mentre il sabato l’orario sarà dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

L’Istituto Italiano di Fotografia di Milano continua a essere un faro per l’arte visiva e un luogo dove le storie e le emozioni vengono catturate attraverso l’obiettivo della fotocamera. Non perdete l’opportunità di immergervi nell’arte di “S O S P E S A” e “Guida al XXI secolo” durante questa eccezionale esposizione.