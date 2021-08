Con “Psychich Realism” Carla Ann Di Nunzio pronta a stupire

PSYCHIC REALISM è la personale d’arte contemporanea dell’artista CARLA ANN DI NUNZIO, ospitata nella galleria Spazio Arte Petrecca a cura di Carmen D’Antonino e patrocinata dal Comune di Isernia, in collaborazione con SM’Art! – l’arte Sm

VERNICE INAUGURALE E APERTURA AL PUBBLICO

20/08/2021 ore 18:30

La vernice d’apertura della mostra è prevista il giorno 20 agosto 2021 alle ore 18.30 presso le sale in Corso Marcelli 180 a Isernia. Intervengono: la curatrice della mostra Carmen D’Antonino, l’avvocato Gennaro Petrecca e l’artista. L’apertura al pubblico, per tutta la durata dell’esposizione, è prevista dal martedì al sabato, dalle 18 alle 20 e la domenica su prenotazione sempre nei limiti delle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria. Ingresso contingentato, obbligo di mascherina. È gradita la prenotazione.

FINISSAGE

03/09/2021 ore 18:00

NOTA CRITICA – Se dovessi analizzare la donna nel XXI secolo mi verrebbe spontaneo soffermarmi su un’artista contemporanea che studia in modo meticoloso la donna nei suoi vari aspetti riprendendo in essa sia la parte antica con una rivisitazione del tutto moderna, sia lo studio psicologico, avvicinandosi in modo particolare alla leggerezza dell’“En plein air” e alla vivacità contemporanea della Pop – Art.

Si tratta di Carla Anna di Nunzio, artista ed educatrice canadese e ambasciatrice delle arti visive. È unanimemente considerata un’artista poliedrica per l’utilizzo che fa dei materiali, che vanno dalla resina, al colore ad olio, al pastello, alla cera fredda. La sua formazione artistica è piuttosto vasta, tanto da portarla a sperimentare nuove forme e ad utilizzare nuovi pigmenti e nuovi supporti che evidenziano in modo affascinante la sua cultura.

Ella pone tutte le sue esperienze e ricerche al servizio della sua arte. Studia l’arte come uno strumento per esporre tutta la sua conoscenza delle emozioni umane femminili. I suoi ritratti non sono un’immagine di sé stessa ma sintetizzano l’essenza femminile, che si sublima in arte ed emozioni. Carla considera la pittura come un dono della vita per comprendere al meglio la vera psicologia e complessità dell’umanità. Ha pensato di essere una pittrice astratta perché ama l’astratto. L’eleganza, le tonalità squillanti e decise che utilizza nelle sue opere, sono dovute non solo al suo amore per l’arte ma anche per i luoghi che lei stessa ha visitato, imbrigliati nelle sue opere che sprigionano forti emozioni nell’osservatore.

Carla dipinge personaggi, che potremmo inserire in diversi luoghi.

La sua abilità è proprio quella di catturare l’espressione dell’essere umano, analizzandone la psicologia e la storia personale. Le sue opere sono volti femminili, donne raffinate avvolte di sguardi vigorosi e persuasivi, con piccoli tocchi di colore che determinano la costruzione della figura stessa.

L’artista stessa afferma: “catturare l’essenza di una donna è fondamentale” poiché è sempre stata una sostenitrice nella promozione delle pari opportunità per le donne artiste e combatte perché sempre di più le artiste femminili siano riconosciute con pari dignità rispetto agli uomini.

Le sue opere cercano di guidarci alla comprensione della nostra importanza come individui e, per estensione, come gli altri contano nella nostra società. Nelle sue opere possiamo trovare uno spazio comune condiviso dove possiamo dialogare tra di noi su questioni più profonde senza alcun pregiudizio. Come afferma da Dott.ssa Catherine McKernan dell’Università di Toronto; “le emozioni giocano un ruolo fondamentale nel modo in cui viviamo la nostra vita, impegnandoci con gli altri giorno per giorno e prendendo le decisioni più opportune”. Il suo lavoro vuole penetrare negli angoli nascosti della psiche collettiva, trasportando sulla tela una potente gamma di sensazioni emotive.

Carmen D’Antonino

Storico dell’Arte

Nota biografica

Carla Ann Di Nunzio è nata a Toronto ma ha avuto la fortunata di vivere in Italia per almeno 3 mesi all’anno. Ha studiato Belle Arti a Siena e ha frequentato l’Università York di Toronto, dove ha approfondito le tematiche della teoria del colore. Interessante per la sua carriera artistica, l’incontro alla Cape Cod School Of Art di Provincetown USA con la direttrice Lois Griffel. Con lei è entrata in simbiosi con la pittura ad olio degli artisti Italiani, Americani e Canadesi. Ha frequentato L’OCAD Università per la fotografia in camera oscura e la tecnologia nelle arti presso Humber College per Photoshop, Illustrazioni e Web design. Ha una vasta esperienza nella pittura a olio, acrilico, tecnica mista, ritrattistica a pastello e pittura all’aria aperta. È considerata un’alchimista nelle arti con la miscelazione di colori, pigmenti e trame superficiali, utilizzando sia tecniche già conosciute che nuove tecnologie. Carla lavora anche su ceramica, tecnica mista, acquerelli, mosaici, incastro, fibra e arte tessile, scultura, fusione del gesso, incisione e resina. Nella sua creatività innovativa Carla Ann Di Nunzio ha concepito il termine “Realismo Psichico” come marchio di fabbrica della sua arte. Il senso dinamico del colore di Carla nei suoi dipinti fa emergere la psicologia emotiva dei suoi soggetti e di conseguenza allo stesso tempo rende una comprensione più profonda della nostra esistenza umana

INFO E CONTATTI

SPAZIO ARTE PETRECCA

Corso Marcelli 180 Isernia (IS)

Tel: 345 506 8036

Email: info@artepetrecca.com

Web: www.artepetrecca.com