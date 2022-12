Con “Pirogiochi” la Notte di San Silvestro è sempre una magia di luci e colori

La Notte di San Silvestro si saluta l’Anno Vecchio e si accoglie quello Nuovo, un rituale che si suole accompagnare con la magia dei fuochi d’artificio ed è sempre raccomandabile affidarsi a mani esperte come quelle dell’azienda “PIROGIOCHI” di Campobasso che nel campo è un’autorità riconosciuta.

Fra i suoi tanti successi professionali ricordiamo il suggestivo Incendio del Castello a Termoli che ha fatto sognare le migliaia di visitatori nel periodo estivo.

Ancora oggi ci accompagna nei momenti più belli ed importanti della nostra vita, durante le feste patronali o per omaggiare una ricorrenza speciale. Come quella della Notte più lunga dell’Anno.



E’ tradizione consolidata salutare l’anno che ci lasciamo alle spalle con i colori ed i suoni dei fuochi d’artificio.

E’ bene fare attenzione, ovviamente, a cosa utilizziamo per festeggiare il Capodanno, poiché il regolamento comunale e nazionale vieta l’utilizzo di “botti” pericolosi. Detto questo si rischierebbe di incappare in pericolosi incidente, oltre a beccare ammende salate.

Ad ogni modo anche i fuochi d’artificio hanno subito una trasformazione e ad oggi e possibile reperire fuochi autorizzati nel rispetto di tutte le normative CE e quindi in deroga ai divieti comunali che seguendo le istruzioni d’uso riportate permettono di festeggiare tranquillamente l’arrivo del nuovo anno.Di qui la raccomandazione ad usare solo prodotti legali, acquistare giochi pirotecnici esclusivamente nei negozi autorizzati – uno su tutti “Pirogiochi” in via Montegrappa a Campobasso – accenderli all’aperto e allontanarsi quando la miccia viene accesa, tenerli lontani dal proprio corpo.

Sono alcune delle principali regole per l’uso dei fuochi d’artificio suggerite dall’Uni (Ente Italiano di Unificazione) in vista di Capodanno

Inoltre mai raccogliere fuochi inesplosi rimasti in giro, ma puntarli contro le persone e leggere sempre le istruzioni di utilizzo.

La Polizia offre ancora altri consigli

Accendere un fuoco alla volta ed evitare che al momento dell’accensione ci siano altri fuochi vicini. Non indossare mai al momento dell’accensione giacconi o maglioni di pile o fibra sintetica, e nemmeno indumenti acetati come tute sportive. Inoltre specifica che “fuochi autorizzati” significa che l’etichetta deve riportare il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice, la categoria e le modalità d’uso che devono essere seguite attentamente.



Tutti i prodotti pirotecnici autorizzati hanno sulla confezione un’etichetta completa che riporta: gli estremi della marcatura CE o il numero di protocollo e la data del provvedimento del Ministero dell’Interno che ne autorizza il commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice, il Paese di produzione e l’importatore; la categoria; le principali caratteristiche costruttive (tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente) e una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso. I prodotti privi di un’etichetta di questo tipo non sono in regola e sono da considerarsi fuochi proibiti. Per evitare brutte sorprese, è bene affidarsi solo rivenditori autorizzati e seguire con attenzione le istruzioni.