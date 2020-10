Con lo scooter contro un muro, non ce l’ha fatta il 44enne termolese

Non ce l’ha fatta il 44enne termolese che circa 3 settimane fa era rimasto coinvolto in un incidente con la sua moto nella zona di Sant’Antonio Abate a Vasto.

Il 44enne Roberto Nardone era in sella alla sua moto Yamaha Tmax quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato da solo contro un muro.

Inizialmente trasferito al San Pio di Vasto era poi subito stato spostato a Pescara vista la gravità delle ferite. Nella tarda serata di ieri la triste notizia che ha gettato nello sconforto amici e parenti.