Con l’iniziativa “Tutti Matti per il Riso” il Progetto Itaca Molise supera lo stigma delle malattie mentali

Oltrepassare lo stigma che alimenta preconcetti e pregiudizi sulla salute mentale delle persone. Nasce e cresce anche seguendo questo concetto l’iniziativa “Tutti Matti per il Riso” curata dai volontari del Progetto Itaca Molise che oggi e domani scendono in piazza fra la gente offrendo, al costo di un contributo simbolico di 10 euro, la possibilità di tendere una mano a coloro che, a loro volta, si impegnano per le famiglie e per quanti hanno a che fare con problemi di patologie mentali. Un chilo di riso che contiene chicchi di solidarietà accompagnati da un gadget che testimonia l’impegno dei tanti volontari che si adoperano per questo bellissimo progetto che, fra l’altro, finirà per alimentare anche il Centro d’Ascolto di Campobasso che è un punto di raccordo con le strutture sanitarie deputate al trattamento delle patologie mentali.Oggi 8 ottobre e domani 9 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale indetta dall’OMS, sarà dunque possibile incontrare i volontari di Progetto Itaca in numerose città e sostenere le attività delle sedi locali. A fronte di una donazione, verranno distribuite delle confezioni di pregiato riso Carnaroli e di riso integrale Ribe , insieme a un’esclusiva ricetta realizzata per noi dal rinomato chef Filippo La Mantia, del ristorante Oste e Cuoco di Milano.

Questi gli appuntamenti a Campobasso e provincia:

CAMPOBASSO

Sabato 8 e domenica 9 ottobre, orario 09.00 – 20.00

Piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 8 messa delle 18.00 e domenica 9 ottobre messe delle 08.00, 10.00, 12.00 e 20.00

Chiesa di San Paolo, via Tiberio

Sabato 8 messa delle 18.00 e domenica 9 ottobre messe delle 08.30, 11.00, 18.00 e 20.00

Chiesa di Sant’Antonio da Padova, Piazza Padre Luigi Catucci

Sabato 8 messa delle 18.00 e domenica 9 ottobre messe delle 08.00, 10.30, 12.00 e 18.00

Chiesa Mater Ecclesiae, via Italo Svevo

Sabato 8 messa delle 18.00 e domenica 9 ottobre messe delle 08.00, 10.00, 11.30 e 18.00

Chiesa san Pietro, via San Giovanni

Domenica 9 ottobre orario 09.00 – 20.00

Piazza Vittorio Veneto, Comune di Lucito (CB)

Piazza Iovine, Comune di Guardalfiera (CB)

Parrocchia di San Salvatore, Santa Maria delle Grazie Comune di Castropignano (CB)

Domenica 9 ottobre, messe delle 08.00, 11.00 e 18.00

Cattedrale San Bartolomeo, Largo Duomo Comune di Bojano (CB)