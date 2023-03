Con le festività di Pasqua torna il concorso “La vetrina più bella”

L’assessore Felice: un’iniziativa che nasce dalla volontà di rivitalizzare l’antica tradizione delle vetrine del Giovedì Santo e con l’intento di rendere più bella la nostra città coinvolgendo la comunità

Il Comune di Campobasso, attraverso l’assessorato alle Attività Produttive, ha indetto per le prossimi imminenti festività pasquali il concorso “La vetrina più bella – Pasqua 2023”.

“Un concorso che nasce dalla volontà di rivitalizzare l’antica tradizione delle vetrine del Giovedì Santo – ha spiegato l’assessore alle Attività Produttive, Paola Felice – e con l’intento di rendere più bella la nostra città nei giorni di festa, creando un fenomeno che coinvolga la comunità e crei spunti di valorizzazione delle attività e dei prodotti locali.”

Infatti, un’antica tradizione campobassana vuole che, in occasione del Giovedì Santo, quando la cittadinanza si riversa tra le strade per visitare i così detti “Sepolcri”, i commercianti del centro preparino nuovi allestimenti artistici per le vetrine dei propri negozi. Partecipavano tutte le attività, dai negozi di casalinghi a quelli di abbigliamento, dai macellai alle farmacie, tutti si sfidavano cercando di mettere in risalto i propri prodotti attraverso l’uso delle luci, la scelta di colori e addobbi particolari legati al tema pasquale.

Proprio per riprendere questa tradizione, il concorso indetto dall’Amministrazione comunale è aperto a tutte le attività commerciali ubicate nel Comune di Campobasso e la partecipazione è gratuita.

L’adesione al concorso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 5 marzo 2023 tramite l’invio di un’e-mail al seguente indirizzo: commercio.comune.campobasso@. Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato il titolo del concorso: “La Vetrina più bella 2023” e il testo dell’e-mail dovrà contenere la denominazione dell’attività commerciale, l’ubicazione dell’attività commerciale (località, via e numero civico), una breve descrizione dell’allestimento (uso dei materiali, luci, prodotti ed ecosostenibilità).

Gli allestimenti dovranno essere completati entro il pomeriggio del 6 aprile 2023 e dovranno essere mantenuti per un periodo di tempo più lungo possibile e, comunque, almeno fino al 09/04/2023.

La giuria, sarà formata da n. 3 componenti nominati dal Sindaco e svolgerà le sue funzioni a titolo gratuito. Le decisioni della stessa saranno assunte a maggioranza dei componenti e saranno inappellabili.

I criteri di valutazione saranno l’originalità e valorizzazione dei prodotti, la coerenza con il tema pasquale, il valore artistico (combinazione dei colori, utilizzo di fiori, armonia generale dell’allestimento, ecc.).

All’attività vincitrice sarà conferito il titolo di “Vetrina più bella – Pasqua 2023” e assegnato un attestato di riconoscimento da parte del Comune di Campobasso.