Con l’Avis Comunale di Riccia tutte le scuole del paese sono cardio-protette

Donato un defibrillatore anche al plesso di Gambatesa dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S.Elia

L’Avis Comunale Riccia amplia il proprio progetto di scuole cardio-protette.L’Associazione, che opera prevalentemente per la promozione del dono del sangue, oltre al Bocciodromo Comunale/”Collina delbenessere” di Riccia, ha installato un proprio defibrillatore in ogni scuola del proprio Comune: la scuola Primaria, la scuola Secondaria di Primo grado (annessa alla scuola dell’Infanzia), il Liceo Scientifico-Palazzetto dello Sport e l’IPSASR.

Giovedì 22 settembre è stato consegnato un DAE anche al plesso di Gambatesa dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S.Elia. A breve partirà anche un corso BLSD e DP organizzato sempre dall’AVIS Comunale Riccia e dedicato agli insegnanti e al personale scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Ricca-S.Elia.

Tale corso, effettuato dal 118, completa il progetto di protezione per i giovani che saranno il nostro futuro.La Dirigente scolastica Eleonigia Perone esprime il suo profondo ringraziamento all’AVIS di Riccia per questo dono che celebra il valore della solidarietà in tutte le sue sfaccettature. Perché per fare scuola ci vuole “cuore”.

Il Sindaco Carmelina Genevose, a nome di tutta la comunità di Gambatesa, ringrazia l’AVIS di Riccia per questo dono speciale e per il ricordo di Carlo Concettini, donatore AVIS e persona gentile, buona, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Che il suo altruismo sia di esempio per le attuali e future generazioni.