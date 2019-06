Rocambolesco incidente questa sera, sabato 22 giugno, sulla strada provinciale che collega Isernia a Longano. Per cause al vaglio dei carabinieri una Fiat 500 nera è finita in una scarpata che costeggia l’arteria. L’auto ha fatto un volo di diversi metri. A bordo due persone , mamma e figlio, che sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118. I due sono feriti ma sembrerebbero non essere in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Isernia che stanno recuperando il mezzo.

LE IMMAGINI Indietro 1 di 3 Avanti