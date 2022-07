Con l’arrivo dell’estate torna la carenza di sangue, l’appello a donare di Avis Campobasso

«L’estate è ormai alle porte e, come purtroppo da tradizione, – si legge in una nota dell’Avis Campobasso – è un periodo dell’anno caratterizzato da carenze di scorte di emocomponenti. Gli ultimi dati del Centro nazionale sangue non sono incoraggianti per questo 2022, in particolare per quel che riguarda il plasma: mai come oggi è quindi necessario ribadire l’importanza non solo di compiere il gesto gratuito e solidale, ma anche di alternare la donazione di globuli rossi e plasma.

Per prenotare una donazione potete chiamare ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Ricordiamoci che i malati non vanno in ferie e purtroppo gli incidenti in estate si moltiplicano.

Grazie per quanto avete fatto e per quanto farete.